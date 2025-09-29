대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]‘한화투자증권우’ 29.89% 상한가…실시간 상승률 1위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-29 09:37
입력 2025-09-29 09:37
이미지 확대


29일 오전 9시 10분 한화투자증권우(003535)가 등락률 +29.89%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 한화투자증권우는 개장 직후 5분간 107,660주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,080원 오른 9,040원이다.

한편 한화투자증권우의 PER은 41.28로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.

이어 상승률 2위 동양우(001525)는 현재가 6,830원으로 주가가 29.85% 폭등하고 있다. 상승률 3위 일정실업(008500)은 현재 25,000원으로 29.80% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 24.93% 급등하며 83,700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동양(001520)은 23.52%의 급등세를 타고 1,024원에 거래되고 있다.

6위 동양2우B(001527)는 현재가 11,500원으로 17.59% 급등 중이다. 7위 서울식품우(004415)는 현재가 1,267원으로 17.10% 급등 중이다. 8위 한화투자증권(003530)은 현재가 5,990원으로 13.23% 급등 중이다. 9위 상상인증권(001290)은 현재가 800원으로 10.50% 상승 중이다. 10위 NHN(181710)은 현재가 28,350원으로 8.62% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 NAVER(035420) ▲6.63%, 미래에셋증권우(006805) ▲6.58%, 미래에셋증권(006800) ▲6.31%, 미래에셋증권2우B(00680K) ▲5.97%, 영원무역(111770) ▲5.57%, CJ우(001045) ▲5.20%, DN오토모티브(007340) ▲4.75%, 더존비즈온(012510) ▲4.75%, 씨케이솔루션(480370) ▲4.73%, DL이앤씨2우(전환)(37550L) ▲4.39% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기