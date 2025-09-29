[서울데이터랩]‘한화투자증권우’ 29.89% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

29일 오전 9시 10분 한화투자증권우(003535)가 등락률 +29.89%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 한화투자증권우는 개장 직후 5분간 107,660주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,080원 오른 9,040원이다.한편 한화투자증권우의 PER은 41.28로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 동양우(001525)는 현재가 6,830원으로 주가가 29.85% 폭등하고 있다. 상승률 3위 일정실업(008500)은 현재 25,000원으로 29.80% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 24.93% 급등하며 83,700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동양(001520)은 23.52%의 급등세를 타고 1,024원에 거래되고 있다.6위 동양2우B(001527)는 현재가 11,500원으로 17.59% 급등 중이다. 7위 서울식품우(004415)는 현재가 1,267원으로 17.10% 급등 중이다. 8위 한화투자증권(003530)은 현재가 5,990원으로 13.23% 급등 중이다. 9위 상상인증권(001290)은 현재가 800원으로 10.50% 상승 중이다. 10위 NHN(181710)은 현재가 28,350원으로 8.62% 상승 중이다.이밖에도 NAVER(035420) ▲6.63%, 미래에셋증권우(006805) ▲6.58%, 미래에셋증권(006800) ▲6.31%, 미래에셋증권2우B(00680K) ▲5.97%, 영원무역(111770) ▲5.57%, CJ우(001045) ▲5.20%, DN오토모티브(007340) ▲4.75%, 더존비즈온(012510) ▲4.75%, 씨케이솔루션(480370) ▲4.73%, DL이앤씨2우(전환)(37550L) ▲4.39% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자