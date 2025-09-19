‘8만 전자’ ‘35만 닉스’… 코스피 또 천장 뚫어

삼성전자·SK하이닉스 최고가

코스피 3461.30 반등해 신기록

美금리 내려 우호적 흐름 기대

이미지 확대 삼성전자 주가가 1년 1개월 만에 8만원대를 회복한 18일 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 종가가 표시돼 있다.

연합뉴스

2025-09-19 6면

삼성전자가 52주 신고가를 새로 쓰며 1년 1개월 만에 ‘8만 전자’에 복귀했다. SK하이닉스도 급등해 35만원을 돌파, 역대 최고가를 경신했다.18일 삼성전자 주가는 전날보다 2.94% 오른 8만 500원에 마감했다. 이달 들어 삼성전자 주가는 1일과 5일, 17일을 제외하고는 모두 상승했다. SK하이닉스도 전일 대비 1만 9500원(5.85%) 오른 35만 3000원에 장을 마감했다. 역대 최고치다.미국 연방준비제도이사회(연준)의 금리 인하로 유동성이 확대되면서 매수세가 반도체 업종에 집중됐다. 코스피는 11거래일 연속 상승 후 하루 숨 고르기를 마친 뒤 이날 47.90포인트(1.40%) 오른 3461.30으로 마감했다. 종가와 장중 모두 사상 최고치를 경신했다.투자 주체별 수급을 보면 외국인과 기관이 각각 삼성전자 주식을 3510억원, 3593억원 순매수했다. 반면 개인은 7500억원 규모를 매도하며 차익을 실현했다.증권가에서는 삼성전자 목표주가를 잇따라 상향하고 있다. 파운드리사업부가 신규 고객을 확보하며 중장기 경쟁력이 강화된 데다 D램 공급 부족으로 가격 상승이 예상되기 때문이다.황준호 상상인증권 연구원은 “외국인은 꾸준히 순매수세를 이어 왔고, 대통령의 증시 부양 의지가 확고한 가운데 기관 유입까지 늘고 있다”고 진단했다.시장에서는 이번 상승 랠리가 연말까지 이어질 가능성이 크다는 전망이 지배적이다. 과거 미국 연준이 진짜 경기 침체가 아닌 ‘보험성’ 금리 인하를 단행한 시기마다 코스피가 우호적 흐름을 보였기 때문이다. 보험성 인하는 경기 침체 전 선제적으로 금리를 내리는 조치로, 유동성 확대와 위험자산 선호를 자극한다. 실제 1995년, 1998년, 2021년에도 비슷한 국면에서 코스피는 완만한 상승세를 보였다.한지영 키움증권 연구원은 “과거 보험성 금리 인하 사이클에서 나스닥과 코스피는 대체로 오르는 흐름을 보였다”며 “이번에도 연말까지 코스피의 우상향 기조가 이어질 가능성이 크다”고 전망했다.박소연·이승연 기자