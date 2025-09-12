3370도 넘긴 코스피...사흘째 ‘사상 최고치’

이미지 확대 코스피 상승 출발 12일 코스피가 전장보다 30.45포인트(0.91%) 오른 3374.65로 시작하고, 현재 지수가 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피가 장중 3370선을 넘어 사상 최고치를 다시 썼다.12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 18분 현재 코스피는 전 거래일보다 23.79포인트(0.71%) 오른 3367.99를 기록 중이다. 장 초반 3375.67에 출발해 3378.26까지 치솟은 뒤 상승폭을 일부 반납했지만, 여전히 전날 세운 장중 최고치(3344.70)를 웃돌고 있다. 이로써 지수는 지난 10일부터 3거래일 연속으로 기록을 갈아치웠다.수급 면에서는 외국인이 상승을 이끌고 있다. 외국인과 기관이 각각 2783억원, 806억원을 순매수한 반면 개인은 3325억원어치를 순매도했다. 외국인은 지난 8일부터 5거래일 연속 코스피 시장에서 매수 우위를 이어가고 있다.종목별로는 농심(11.27%), 오뚜기(6.48%)가 나란히 신고가를 경신하며 음식료 업종이 강세를 보였다. 시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자(2.04%), SK하이닉스(5.05%) 등 반도체주가 두드러진 상승세를 나타냈다. LG에너지솔루션(0.71%), KB금융(0.26%)도 강보합세를 기록했다. 반면 삼성바이오로직스(-0.19%), 한화에어로스페이스(-0.60%), 현대차(-0.67%), HD현대중공업(-2.32%) 등은 약세를 보였다.이승연 기자