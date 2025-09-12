외국인·기관 끌고, 경기 부양 기대감… 코스피 이틀째 천장 뚫었다

장중·종가 최고치 경신 ‘새 역사’

코스피가 이틀 연속 장중·종가 기준 사상 최고치를 경신하며 연일 새 역사를 쓰고 있다.11일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 29.67포인트(0.90%) 오른 3344.20에 마감했다. 전날 세운 종가 기준 최고 기록(3314.53)을 단숨에 넘어선 것이다. 장 초반에는 3344.70까지 치솟아 장중 최고치도 새로 썼다. 코스콤에 따르면 이날 하루 동안 코스피 46종목, 코스닥 57종목이 52주 신고가를 기록했다. 미국의 금리 인하 기대감과 함께 이재명 정부의 주가 부양 의지가 다시 확인된 점이 투자심리를 자극했다.다만 장중 흐름은 출렁였다. 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 상승 출발한 코스피는 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견 도중 3310대까지 밀렸다. 대통령이 대주주 기준 강화에 대해 “고집할 필요는 없다”고 언급했지만, 구체적 수치를 제시하지 않고 국회 논의로 넘기자 투자자들 사이에 실망감이 퍼지면서 ‘셀온(호재 속 주가 하락)’ 반응이 나타난 것이다. 그럼에도 코스피는 다시 완만한 상승세를 회복하며 고점을 지켰다.수급 측면에서는 개인과 외국인의 엇갈린 행보가 두드러졌다. 코스피에서 외국인과 기관은 각각 3024억원과 8045억원을 순매수하며 쌍끌이로 상승을 견인했다. 반대로 개인은 이날도 1조 1313억원 어치를 팔아 치우며 8거래일 연속 순매도를 기록했다. 최재원 서울대 경제학과 교수는 “개인이 이익은 빨리 실현하면서 손실 종목은 보유하는 ‘처분 효과(disposition effect)’가 반복되고 있다”고 했다.증시를 떠받친 또 다른 동력은 경기 회복 기대감이다. 김영일 대신증권 리서치센터장은 “올해 한국 성장률은 1%에도 못 미치지만, 내년에는 1% 중반에서 2%까지 개선될 수 있다는 전망이 나온다”며 “재정 확대를 통한 경기 부양 기대가 외국인에게 매력적으로 작용했다”고 분석했다.전문가들은 이번 랠리가 단순한 단기 급등이 아니라 조정을 거친 뒤 이어지는 상승 국면이라는 점에 주목한다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “글로벌 증시가 전반적으로 강세를 보이고 있고, 거버넌스 개선 기대와 미국 금리 인하 전망이 우호적으로 작용하고 있다”고 평가했다. 실제 이날 일본과 대만 증시의 대표 주가지수인 닛케이225와 자취안지수도 사상 최고치를 갈아치웠다.종목별로는 반도체와 음식료 업종을 중심으로 신고가 행진이 이어졌다. SK하이닉스는 ‘30만닉스’에 안착하며 이틀 연속 52주 신고가를 경신했고, 삼양식품(5.23%)과 농심(19.17%)도 크게 올랐다. 한화에어로스페이스와 키움증권은 역사적 신고가 대열에 합류했다.박소연·이승연 기자