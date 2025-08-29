코스피 3186에 약보합 마감...외국인 4거래일째 매도

이미지 확대 외국인 매도세 확대에 코스피 하락 마감 29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 10.31포인트(0.32%) 내린 3,186.01에, 코스닥은 1.52포인트(0.19%) 내린 796.91에 장을 마감했다. 사진=연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 상승 출발에도 불구하고 장중 하락 전환하며 3180선에 마감했다. 미국 물가지표 경계감 속에서 반짝 탈환했던 3200선을 다시 내줬다.29일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 10.32포인트(-0.32%) 내린 3186.01에 장 마감했다. 이틀 연속 소폭 상승세를 이어가다가 다시 약보합으로 돌아섰다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 12.92포인트(0.40%) 오른 3209.24에 출발했는데 장중 상승폭을 모두 내줬다.개인과 기관이 각각 2431억원, 761억원어치 사들이는 동안 외국인이 3779억원어치 내다 팔았다. 외국인은 지난 26일 이후 4거래일 연속 매도 우위를 보이고 있다.시가총액 상위 종목은 엇갈렸다. 삼성전자(0.29%), SK하이닉스(0.19%), HD현대중공업(3.18%), 기아(0.09%) 등이 올랐다. LG에너지솔루션(-3.16%), 삼성바이오로직스(-0.86%), 삼성전자우(-0.90%), 한화에어로스페이스(-2.42%), 현대차(-0.90%), KB금융(-0.73%) 등은 약세를 보였다.코스피 등락이 크지 않은 상황에서 거래대금은 크게 줄어든 모습이었다. 이날 거래대금은 8조 8311억원에 그쳤다.시계열을 늘려봐도 지난 28일까지 코스피 일평균 거래대금은 10조 4500억원 수준이었다. 전월(12조 9500억원)과 비교하면 19% 감소, 호재가 많았던 6월(15조 1900억원)과 비교하면 31%가 줄었다.이경민 대신증권 연구원은 “전일 미국 증시는 인공지능(AI) 낙관론에 반도체 기술주가 소폭 상승했지만, 훈풍이 국내 증시까지 온전히 전달되지 않는 모습”이라며 “증시에 모멘텀이 부재한 상황에서 업종별 흐름도 뚜렷하지 않은 상황”이라고 설명했다.한편 이날 상승 출발했던 코스닥도 796.91로 전 거래일 대비 1.52 포인트(-0.19%) 하락 마감했다. 투자자별로 개인(258억원)과 기관(382억원)이 순매수했지만 외국인이 422억원어치 순매도했다.이승연 기자