공매도 잔고 연중 최고·거래대금 감소… 세제개편 논란에 박스권 갇힌 코스피

공매도 잔금 1년 9개월 만에 10.2조

거래대금 6월 평균보다 15% 감소

美 7월 근원 CPI 예상치보다 상승

이미지 확대

2025-08-13 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세제개편안이 결국엔 완화될 것이란 시장 기대와 반대로 정부가 기존안 강행 의지를 내비치면서 투자자들의 우려가 커지고 있다. ‘코스피 5000’을 기대했던 시장 참여자들의 불안감이 커지면서 거래대금은 크게 줄어든 반면 공매도 잔고는 연중 최고 수준까지 치솟았다.12일 한국거래소에 따르면 지난 8일 기준 코스피 시장 공매도 잔고는 10조 2014억원으로 연중 최고치를 기록했다. 2023년 11월 23일(10조 3585억원) 이후 1년 9개월 만에 가장 높은 수준이다. 공매도 잔고가 늘어난다는 것은 그만큼 주가 하락을 예상하는 이들이 늘었다는 뜻이다.반면 거래대금은 대폭 감소했다. 세제개편안 발표 직전인 지난달 31일 16조 4556억원을 기록했던 코스피 시장 거래대금은 이날 10조 501억원까지 쪼그라들었다. 이달 평균은 10조 502억원으로 6월 평균 거래대금 15조 1998억원에 비해 15% 이상 몸집이 줄었다.여당이 세제개편안 재검토에 나선단 소식에 투자자들은 희망을 품었지만 분위기는 좋지 않다. 이날 대통령실은 양도소득세 부과 대주주 기준을 10억원으로 강화하는 정부 입장은 여전히 유효하다며, 여당과 기획재정부 간의 조율 과정을 지켜보고 있다고 밝혔다. 이 같은 소식이 전해지면서 이날 오전 1% 이상 상승했던 코스피는 오후 들어 하락 전환해 전일 대비 0.53% 하락한 3189.91로 거래를 마쳤다. 증권업계 관계자는 “공매도 잔고 증가와 거래대금 축소, 그리고 지수 하락은 시장의 실망과 우려를 그대로 보여주고 있다”고 말했다.한편, 국내 증시의 불확실성이 커진 가운데 미국의 7월 근원 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 소폭 상회한 것도 또 다른 변수로 떠올랐다.12일(현지시간) 발표된 미국의 7월 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1% 상승해 시장 예상치(3.0%)를 소폭 웃돌았다. ﻿다만 변동성이 큰 에너지와 식품을 포함한 헤드라인 CPI는 전년 동월 2.7% 상승해 시장 예상치(2.8%)보다 낮았다.최재성 기자