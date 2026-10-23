KT, ‘K-뉴딜아카데미’ 1기 수료…청년 100여명 실무교육 마쳐

세줄 요약 청년 실무교육 K-뉴딜아카데미 1기 수료식 개최

전국 5개 지역서 100여 명 수료, 현장형 교육 마무리

ICT·AX 직무교육과 프로젝트로 취업 역량 강화

이미지 확대 지난 22일 KT 판교빌딩에서 열린 ‘KT K-뉴딜아카데미’ 1기 수료식에 참석한 교육생들이 기념 촬영을 하고 있다. KT 제공

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KT는 청년들의 사회 진출을 돕는 실무형 교육 프로그램 ‘KT K-뉴딜아카데미’ 1기 교육과정을 마치고 수료식을 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 과정에서는 100여명이 수료했다. 수료식은 판교·대전·대구·부산·광주 등 전국 5개 지역 KT 사옥에서 진행됐다.KT K-뉴딜아카데미는 사회 진출에 어려움을 겪거나 진로를 고민하는 청년들에게 직무교육과 기업 현장 경험을 제공하는 프로그램이다. KT의 정보통신기술(ICT)과 인공지능 전환(AX) 분야 전문성을 바탕으로 실무 역량을 키우고 직장 적응과 자립을 지원하는 데 초점을 맞췄다.지난 7월 시작된 1기 교육생들은 4개월간 약 400시간의 교육을 받았다. KT그룹의 서비스와 사업 현장을 토대로 정보통신기술(ICT)·비즈니스·인공지능 전환(AX) 분야 직무교육과 실전 AX 프로젝트를 수행했다. 팀별 과제를 통해 협업 경험도 쌓았다. 비즈니스 커뮤니케이션과 업무 효율화 등 직장 적응 교육도 함께 이수했다.KT그룹 계열사 탐방과 현직자 코칭을 통해 실제 업무 환경과 직무를 경험하고 진로·취업 준비 방향을 구체화하는 기회도 마련됐다.KT는 고용노동부와 함께 청년 대상 AI·클라우드 실무 인재 양성 프로그램인 ‘에이블스쿨’도 운영하고 있다. 올해 선발된 10기 교육생들은 지난달부터 약 5개월간 교육을 받고 있다. 수료생에게는 취업 연계를 지원하며, 우수 수료생에게는 KT 채용 우대 혜택을 제공한다.송수연 기자