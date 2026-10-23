제주항공 내년 1월 인천~센다이 신규 취항…“日 지방 노선 확대”

세줄 요약 인천~센다이 노선 내년 1월 8일 신규 취항

주 3회 운항, 일본 지방 노선 확대 전략

가고시마·하코다테 재개와 고베·나고야 확대

이미지 확대 일본 센다이 나루코 협곡. 제주항공 제공

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제주항공이 내년 1월 8일부터 인천~센다이 노선을 신규 취항한다고 23일 밝혔다. 인천~센다이 노선은 주 3회(수·금·일요일) 일정으로 운영된다.해당 노선은 인천국제공항에서 오전 8시 35분에 출발해 오전 10시30분 센다이공항에 도착한다. 귀국편은 센다이공항에서 오전 11시 30분 출발해 오후 2시 40분 인천공항에 도착하는 일정이다.센다이는 일본 도호쿠 지방의 최대 도시로, 소 혀 숯불구이인 규탄과 인근 마쓰시마 관광지 등으로 알려져 있다.제주항공은 최근 일본 지방도시를 중심으로 노선 확대에 나서고 있다. 오는 25일부터 인천~가고시마 노선 운항을 재개하고, 12월 1일부터는 인천~하코다테 노선도 다시 운항한다. 두 노선 모두 주 7회 일정이다.앞서 지난 6월에는 인천~고베 노선에 신규 취항했으며, 7~8월에는 인천~나고야·마쓰야마 노선 운항을 확대했다.일본 노선의 여객 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 올해 1~9월 제주항공의 일본 노선 탑승객은 370만 3200여명으로 지난해 같은 기간(286만 9500여명)보다 29.1% 늘었다. 특히 일본 지방도시 노선의 증가세가 두드러진다. 같은 기간 인천~히로시마 노선 탑승객은 18만 4000여명으로 전년 동기 대비 42% 증가했다.제주항공 관계자는 “센다이 취항으로 일본 소도시 여행을 계획하는 고객들의 선택 폭을 넓히고, 도쿄와 연계한 다구간 여행도 즐길 수 있게 됐다”고 말했다.김지예 기자