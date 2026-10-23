카카오, 소상공인대회 참가…상생 프로그램 소개

23~24일 부산 벡스코서 열려…카카오 AI 돛·카나나 등 소개

이미지 확대 23일 부산 벡스코에서 열리는 ‘대한민국 소상공인대회’에 마련된 카카오 부스. 카카오 제공

세줄 요약 부산 소상공인대회 참가, 상생 프로그램 소개

프로젝트 단골·곳곳으로 디지털 지원 확대

카카오 AI 돛으로 지역 창업 생태계 육성

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카카오는 23일 부산 벡스코에서 열리는 ‘대한민국 소상공인대회’에 참가해 소상공인과 지역사회의 성장을 지원하는 상생 프로그램과 서비스를 소개한다고 밝혔다.이번 행사는 중소벤처기업부와 부산시가 주최하고 소상공인시장진흥공단과 소상공인연합회가 주관한다. ‘소상공인이 만드는 더 큰 대한민국’을 슬로건으로 유공자 포상과 전시 등을 진행한다.카카오는 행사장 내 상생협력관에 부스를 마련하고 소상공인의 디지털 역량 강화와 고객 접점 확대를 지원하는 주요 프로그램을 선보인다. 2022년부터 전통시장과 골목상권의 디지털 교육 및 온·오프라인 홍보를 지원해 온 ‘프로젝트 단골’과 지역 가게의 이야기를 발굴하는 매거진 ‘프로젝트 곳곳’ 등을 소개한다.자체 인공지능(AI) 서비스 ‘카나나’와 비수도권 4대 과학기술원이 협력해 지역 AI 창업 생태계 육성을 지원하는 ‘카카오 AI 돛’의 활동도 알린다.권대열 카카오 지속가능경영 총괄리더는 “소상공인이 기술과 플랫폼을 활용해 고객과의 접점을 넓히고 함께 성장할 수 있도록 지속적인 상생 협력을 이어가겠다”고 말했다.송수연 기자