HD현대, 미국에 첫 조선소 짓는다…2029년 본격 가동

미 인프라 기업 키위와 합작법인

멕시코만 부지…미래 조선소 적용

이미지 확대 최한내(왼쪽 다섯 번째) HD한국조선해양 기획부문장과 채드 존슨 키윗 마리타임 CEO가 22일(현지시간) 조선 합작법인 설립을 위한 계약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. HD 현대 제공

세줄 요약 HD현대, 미국 키윗과 합작해 첫 조선소 건립

내년 착공, 2029년 본격 가동 목표 제시

디지털 트윈·로봇 용접 등 스마트 조선소 도입

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HD현대가 미국 건설·엔지니어링·인프라 기업 키윗과 손잡고 미국 현지에 조선소를 새로 짓는다. 그동안 미국 조선소 인수 등을 검토해왔는데 현지 생산 거점을 직접 구축하는 계획을 내놓은 것이다. 한미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)가 추진되는 가운데 HD현대가 현지 조선소를 활용해 수주 확대를 본격화할 것이란 관측이다.HD현대는 미국 최대 건설·엔지니어링·인프라 기업 키윗과 조선 합작 법인 설립을 위한 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.앞서 양사는 지난 7월 전략적 파트너십을 체결, 미국 현지에서의 선박 공동 건조와 선박용 블록 및 모듈 생산 협력을 추진해 왔다. 합작 법인의 명칭은 HD키윗조선(HD KIEWIT SHIPBUILDING)이다. 이번 합작 법인으로 HD현대의 조선 기술력과 운영 노하우에 키윗의 대규모 제작·건설 수행 능력을 결합하게 된다.새 조선소는 미국 멕시코만과 연결되는 기존 산업용 부지에 건립된다. HD키윗조선은 내년 착공에 들어가, 2029년부터 본격 가동에 돌입하는 것을 목표로 한다. 새 조선소를 통해 미 해군 군수지원함과 상선 분야 사업 기회를 모색하는 한편, 미국 조선소에 선박 블록과 모듈을 제작·공급하는 사업을 검토할 계획이다. 향후에는 항만 인프라 분야로 사업 협력 범위를 확대해 나간다는 방침이다.HD현대는 신규 조선소가 미국 내 선박 건조역량 확충과 조선 생태계 구축을 앞당기고, 미국 조선산업의 재건과 경쟁력 강화에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다. HD현대는 “이번 사업은 기존 노후 조선소를 인수하는 방식이 아닌 새로운 조선소를 건립하는 프로젝트라는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.신규 조선소가 본격 가동되면 현지 고용 인력은 약 3000명에 이를 것으로 전망된다. HD현대는 기술 교육을 통해 인력을 양성하고, 미국 내 공급망 강화를 위해 지속 노력한다는 계획이다.신규 조선소에는 HD현대가 추진 중인 ‘미래 조선소’ 모델과 디지털 생산 기술이 미국 조선소 중 처음으로 적용된다. 디지털 트윈과 자동화 생산시스템, 로봇 용접 등 첨단기술을 도입해 설계부터 생산까지 전 과정이 데이터 기반으로 운영되는 스마트 조선소를 구축해 생산성과 품질, 안전성을 동시에 높이고 숙련인력 부족 문제도 해소한다는 구상이다.HD현대는 앞서 미국 샌디에이고와 멕시코만 연안의 조선소를 인수 후보로 검토한 것으로 알려졌다. 그러나 미국의 조선업 재건 정책으로 현지 조선소 몸값이 높아지면서, 키윗이 보유한 산업 부지를 활용해 새 조선소를 짓는 방안으로 방향을 틀었다.HD한국조선해양 최한내 기획부문장은 “HD키윗조선의 출범은 미국 조선산업의 전략적 파트너로서 HD현대의 의지와 비전을 보여주는 중요한 이정표”라며 “미국 조선산업 재건과 한·미 조선협력 확대에 기여하고 새로운 사업 기회를 지속 발굴해 나갈 것“이라고 말했다.김지예 기자