HJ중공업, 조선·방산·MRO 필두로 ‘대담한 비상’… 함정 건조 역량 과시

HJ중공업

이미지 확대 HJ중공업 부산 영도조선소. HJ중공업은 친환경·고부가가치 컨테이너선, 군함, 연구선, 탐사선, 실습선 등 특수목적 선박 건조에 특화된 조선소로 꼽힌다.

HJ중공업 제공

이미지 확대 HJ중공업 건조 해운 마라도함.

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세줄 요약 조선·방산·MRO 3대 축 기반 성장 전략

독도함·마라도함 등 함정 건조 역량 과시

미 해군 MRO·공동 R&D로 북미 진출 확대

2026-10-22 B11면

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대한민국 조선 1번지 HJ중공업이 조선·방위산업·MRO(유지·보수·정비) 3대 성장축을 기반으로 한 ‘대담한 비상’에 나서고 있다.1937년 부산 영도에 세워진 우리나라 최초 강선(Steel Ship) 건조 조선소인 HJ중공업은 친환경·고부가가치 컨테이너선, 군함, 연구선, 탐사선, 실습선 등 특수목적 선박 건조에 특화된 조선소로 꼽힌다.특히 함정 건조라는 방산 분야에서 대한민국 해군 전력의 중심축 역할을 수행할 만큼 독보적 입지를 구축하고 있다. 해군 핵심 자산인 독도함과 마라도함 등 대형수송함을 비롯해 초계함, 호위함, 고속정 등 다양한 특수목적 함정을 건조했다. 해군의 초수평선 상륙작전 핵심 전력인 공기부양 고속상륙정(LSF)을 건조할 수 있는 유일한 역량을 보유한 조선소이기도 하다.최근 신형 고속정 16척을 모두 수주·건조해 해군에 인도했다. 후속 사업인 검독수리-B 배치-II 사업에서도 지금까지 발주된 16척 전량을 수주해 고속정 분야에선 타의 추종을 불허하고 있다.HJ중공업이 주목받는 또 하나의 대목은 MRO 역량이다. 그동안 독자 기술 기반의 함정 설계·건조 능력부터 창정비와 성능 개량 등 MRO 노하우를 갖췄다. 이는 발 빠른 마스가(한미 조선협력 프로젝트) 참여 채비와 MSRA(미 군함 MRO 입찰 자격) 체결로 이어졌다.지난해 12월 미 해군 군수지원함 중간 정비 계약을 따냈고, 나아가 미 해군 MRO 사업으로 입증한 정비 실적과 공동 연구개발(R＆D)로 확보한 기술력을 발판 삼아 사업 영역 확대와 인프라 확충을 동시에 추진하고 있다.최근엔 한미 산학연 기관과 협력해 ‘알루미늄 함정 자율 제조를 위한 피지컬 인공지능(AI) 연계 마찰교반용접(FSW) 기술’ 공동개발에 착수하기도 했다.이 기술은 경량화 및 고속화가 필수적인 알루미늄 소재 미 해군 연안전투함(LCS) 등의 유지보수 및 개조 사업이 타깃인 것으로 전해져 북미 특수선 시장을 겨냥한 HJ중공업의 행보가 점점 속도를 내는 모양새다.부산 신정훈 기자