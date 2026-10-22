삼성전자 ‘하만 오디오 역사’ 한자리서 보고 듣는다

JBL 80년·바워스앤윌킨스 60년

파라곤 등 시대별 대표 제품 전시

이미지 확대 삼성전자가 21일 서울 강남구 프로젝트 스페이스 라인에서 하만의 대표 오디오 브랜드 JBL 80주년과 바워스앤윌킨스 60주년 기념행사를 연 가운데 모델들이 JBL 80주년 기념 로고를 소개하고 있다.

삼성전자 제공

세줄 요약 JBL 80주년·바워스앤윌킨스 60주년 전시 개최

서울 강남 프로젝트 스페이스 라인서 24~31일 진행

시대별 대표 제품과 최신 모델 동시 전시

2026-10-22 B4면

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삼성전자가 자회사 하만의 대표 오디오 브랜드 JBL의 80주년과 바워스앤윌킨스 60주년을 기념하는 특별 행사를 개최한다.삼성전자는 24일부터 31일까지 서울 강남구 ‘프로젝트 스페이스 라인’에서 ‘사운드 레전드 - JBL 80주년 기념 전시 및 바워스앤윌킨스 60주년 기념 전시’를 연다고 21일 밝혔다.삼성전자는 이번 행사를 통해 JBL과 바워스앤윌킨스 두 브랜드의 시대별 대표 제품과 최신 모델을 함께 선보이고, 전문 음향 기술이 일상으로 확장된 과정 등의 역사를 소개한다.행사장 1층에서는 JBL이 써 내려간 사운드의 80년 역사의 발자취를 보여주는 영상과 사진을 만나볼 수 있다. 2층에서는 JBL 사운드의 뿌리를 보여주는 1920년대 ‘잭슨-벨 라디오’, 1957년 출시된 ‘파라곤’, 1970년 출시된 ‘L100 센츄리’ 스피커 등 시대별 대표 제품을 직접 보고 들을 수 있다. 3층에는 하만이 지난해 인수한 영국의 명품 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스의 플래그십 제품들이 대거 전시됐다. 관람 예약은 ‘네이버 지도’ 사이트에서 ‘JBL 팝업’, ‘바워스앤윌킨스 팝업’을 검색해 할 수 있다. 관람객은 도슨트의 전시 해설과 시연을 통해 JBL의 80년 역사와 혁신을 살펴볼 수 있다.올해는 삼성전자가 하만 인수를 발표한 지 10년이 되는 해다. 삼성전자는 2016년 11월 하만 인수를 발표한 후 2017년 3월 인수를 완료했다. 인수 금액은 약 80억 달러(당시 약 9조 4000억원)로, 당시 국내 기업의 해외 기업 인수 가운데 역대 최대 규모였다. 하만의 글로벌 매출은 인수 직후인 2017년 7조 1000억원에서 지난해 15조 8000억원으로 2배 이상 증가했다. 지난해 영업이익도 1조 5000억원을 기록해 역대 최대 실적을 달성했다.송수연 기자