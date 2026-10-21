호반그룹 새 경영체제 가동사업 다각화·미래 성장 속도

김대헌 호반건설 이사회 의장 선임

송종민 수석부회장 내실경영 강화

김준석 대한전선 사장 글로벌 공략

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세줄 요약 김대헌 의장 선임으로 새 경영체제 가동

송종민·김준석 선임, 전문경영인 체제 강화

사업 다각화·미래 성장 전략 속도전

2026-10-22 B3면

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주택건설에서 레저·전력 인프라까지 아우르며 자산 20조원대 기업으로 성장한 호반그룹이 핵심 경영진 선임을 마치고 새 경영체제를 가동한다. 중장기 성장전략을 이끄는 리더십에 재무·전략 분야 전문경영인의 역량을 더해 미래 성장에 속도를 낸다는 구상이다.호반그룹은 21일 각 계열사의 이사회와 주주총회 등 관련 절차를 거쳐 김대헌 기획총괄사장을 호반건설 이사회 의장으로 선임했다. 송종민 부회장은 호반그룹 수석부회장과 호반건설 대표이사로, 김준석 사장은 대한전선 대표이사로 선임됐다. 지난 2일 내정에 이은 후속 조치로 사장단 인사를 공식 확정한 것이다.김 의장은 2020년 12월부터 그룹 기획총괄사장으로서 주요 사업의 성장 전략과 사업 다각화를 추진하고 중장기 성장 방향을 구체화하는 데 중심 역할을 했다. 김 의장이 기획총괄사장으로 재임하는 동안 호반그룹 자산 규모는 2022년 13조 7840억원에서 올해 20조 1430억원으로 46.1% 증가했고 재계 33위에 올랐다. 김 의장은 호반건설의 경쟁력 강화와 그룹 미래 비전을 위한 전략적 의사결정을 주도하고, 이사회 중심의 책임 있는 의사결정과 전문경영인 중심의 사업 운영으로 실행력을 높일 방침이다.재무 전문가인 송 수석부회장은 호반건설과 호반산업, 대한전선 대표이사를 두루 역임했다. 특히 대한전선 대표이사 재임 기간 초고압·해저케이블 등 고부가가치 사업 투자를 확대하고 글로벌 사업 기반을 강화했다. 송 수석부회장은 앞으로 그룹 계열사 간 협력을 강화하고 호반건설의 수익성 중심 내실경영에 주력한다.김준석 사장은 호반그룹의 주요 인수합병(M＆A)과 사업 다각화에 참여해 온 전략 전문가다. 서울대 원자핵공학과를 졸업하고 한국수력원자력을 거쳐 호반그룹에 합류한 뒤 전략기획 업무를 담당했다. 김 사장은 그룹 전략부문장을 겸하며 미국과 유럽 시장 공략을 확대하는 등 수익 창출 기반을 마련한다.하종훈 기자