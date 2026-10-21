대한전선, 김준석 신임 대표이사 사장 취임… 글로벌 성장 가속

21일 이사회서 선임… 호반그룹, 대한전선 인수 등 주도

“작은 차이가 경쟁력… 기술·품질·원가 경쟁력 강화할 것”

이미지 확대 김준석 대한전선 대표이사 사장. 대한전선 제공

세줄 요약 김준석 사장, 대한전선 신임 대표이사 선임

미국·유럽 중심 글로벌 사업 확대 추진

HVDC·해저케이블 경쟁력 강화 방침

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대한전선이 신임 대표이사를 선임해 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 지속 가능 성장에 속도를 낸다.대한전선은 21일 이사회를 열고 김준석 사장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 김준석 사장은 호반그룹의 대한전선 인수 실무를 주도했다. 회사 내부에선 경영전략 수립과 주요 사업 확장을 추진해 왔다. 2023년부터 대한전선 경영부문장을 거쳐 경영총괄 부사장을 역임했으며 경영실적 개선, 사업 구조 재편 및 투자 확대 등의 성과를 냈다.김 사장은 대한전선 사업과 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장 전략을 구체화할 것으로 기대된다. 특히 전력망 투자 확대와 에너지 전환으로 성장 기회가 커지고 있는 미국·유럽을 중심으로 사업 기반을 확대하고, 초고압직류송전(HVDC)과 해저케이블 등 차세대 사업 경쟁력을 제고할 계획이다. 아울러 기술·생산 역량과 사업 수행 능력을 강화하고, 기존 투자와 사업 역량이 실질적 성과로 이어지도록 경영 효율성을 높여 나갈 방침이다.김 사장은 별도의 취임식 없이 사내 그룹웨어를 통해 “대한전선이 오랜 기간 축적해 온 기술과 경험, 고객과의 신뢰를 바탕으로 더 큰 성장을 이뤄야 한다”며 취임사를 전했다.특히 “작은 차이들이 모여 회사의 경쟁력이 된다”며 “기술과 품질을 개선하고 원가 경쟁력을 높이는 등 구성원 각자의 노력이 회사의 성장을 만든다”고 밝혔다. 또 “시장과 고객의 변화를 빠르게 파악하고 사업에 대한 선택과 집중으로 실질적인 경쟁력을 확보해 기업 가치를 제고하겠다”는 방향도 제시했다.김 사장은 회사와 구성원의 성장이 함께 이뤄져야 한다는 점도 강조했다. 그는 “국내외 계열사 임직원과 그 가족까지 약 1만명의 삶이 대한전선과 함께한다”고 언급하며 회사의 성장이 임직원과 가족들의 더 나은 삶으로 이어지고 구성원 모두가 자부심과 안정감을 느낄 수 있게 하겠다는 뜻을 밝혔다.대한전선 관계자는 “김준석 사장은 대한전선 인수 과정부터 회사의 성장과 변화를 함께해 온 경영자”라며 “풍부한 경영 경험을 바탕으로 HVDC·해저케이블 사업의 경쟁력을 높이고, 글로벌 시장에서 지속적인 성장 기반을 강화해 나갈 것으로 기대한다”고 말했다.이성진 기자