이재용, 중동 파견 임직원 730명·가족들에 격려 선물 전달

세줄 요약 중동 9개국 파견 임직원 730명에 선물 전달

현지 임직원·국내 가족에 맞춤형 상품권 지급

안전과 건강 최우선 강조한 이재용 회장 메시지

이미지 확대 이재용(앞줄 가운데) 삼성전자 회장이 2022년 12월 6일(현지 시각) 아랍에미리트(UAE)에 위치한 바라카 원자력 발전소 건설 현장에 방문한 건설 현장을 둘러보고 임직원들을 격려하고 있다. 삼성 제공

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이재용 삼성전자 회장이 전쟁 등으로 불안이 커진 중동 지역에서 근무하는 삼성 관계사 임직원 730명과 가족들에게 격려 선물과 감사 편지를 전달했다.삼성은 16일 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 이란, 이라크, 이스라엘, 카타르, 요르단, 쿠웨이트, 바레인 등 중동 9개국에 파견된 관계사 임직원 730명과 국내외 거주 가족들에게 격려 선물을 지급했다고 밝혔다.현지 임직원에게는 해당 국가에서 사용할 수 있는 300만~500만원 상당의 상품권을, 국내에 거주하는 가족들에게는 전통시장과 지역 소상공인 매장에서 사용할 수 있는 온누리상품권 200만~300만원을 전달했다.이 회장은 함께 보낸 편지에서 “어려운 여건 속에서도 묵묵히 맡은 바 소임을 다해주시는 여러분의 열정과 헌신은 우리 모두에게 큰 귀감이 되고 있다”며 “각자 자리에서 보여주시는 책임감과 노력에 깊이 감사한다”고 밝혔다. 이어 “회사는 언제나 여러분의 안전과 건강을 최우선으로 생각한다”고 강조했다.삼성은 지난 3월에도 이 회장의 제안으로 UAE와 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에서 근무하는 임직원 500여명과 가족들에게 격려 선물과 편지를 전달한 바 있다. 이번에는 지원 대상을 9개국으로 확대했다.삼성 관계사 임직원들은 중동에서 인공지능(AI) 데이터센터와 원자력발전소 등 에너지 플랜트 건설, 모바일·가전 분야 사업 협력 등을 추진하고 있다.민나리 기자