챗GPT 목소리 더 다양해진다…한국어 대화도 자연스럽게

한국어 목소리 ‘한울’·‘햇살’ 새로 추가

이미지 확대 오픈AI 챗GPT 캡쳐

세줄 요약 챗GPT 음성 기능에 GPT-라이브-1.1 도입

한국어 새 목소리 한울·햇살 추가

검색 중 응답도 자연스럽게 개선

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오픈AI가 챗GPT의 음성 대화 기능을 개선하고 한국어를 비롯한 여러 언어에 새로운 목소리를 추가했다. 사람과 대화할 때처럼 자연스러운 억양을 구현하고, 정보를 검색하는 동안에도 대화 흐름이 끊기지 않도록 한 것이 특징이다.오픈AI는 16일 챗GPT 음성 기능인 ‘보이스’(Voice)에 새 모델 ‘GPT-라이브-1.1’을 도입한다고 밝혔다. 이번 모델은 기존보다 다양한 언어의 억양과 음성 표현을 자연스럽게 구현하도록 개선됐다. 한국어 이용자를 위해 남성 목소리 ‘한울’과 여성 목소리 ‘햇살’도 새롭게 선보였다.새 목소리는 한국어뿐 아니라 프랑스어, 독일어, 힌디어, 일본어, 멕시코 스페인어에도 추가됐다. 이용자는 챗GPT 설정의 음성 메뉴에서 원하는 목소리를 선택할 수 있으며, 제공되는 음성 종류는 지역과 계정에 따라 다를 수 있다.정보를 검색하는 과정에서의 응답 방식도 달라졌다. 기존에는 답변을 준비하며 “확인 중”과 같은 안내 문구를 반복하는 경우가 있었지만, 앞으로는 상황에 맞는 다양한 표현을 사용한다. 검색 결과를 기다리는 동안 대화가 어색하게 끊기는 느낌을 줄이려는 것이다.이번 업데이트는 지난 7월 공개된 ‘GPT-라이브’의 실시간 음성 대화 기술을 기반으로 한다. GPT-라이브는 말하면서 동시에 상대방의 말을 들을 수 있는 ‘풀 듀플렉스(Full Duplex)’ 구조를 적용했다. 챗GPT가 답변하는 도중에도 이용자가 추가 질문을 할 수 있고, 이용자가 잠시 말을 멈추더라도 곧바로 대화에 끼어들지 않고 기다릴 수 있다.업데이트는 한국을 포함한 전 세계 이용자에게 순차적으로 적용되며 무료 이용자도 사용할 수 있다. 모바일 앱에서는 최신 버전으로 업데이트한 뒤 설정의 음성 메뉴에서 새 목소리가 제공되는지 확인할 수 있다.민나리 기자