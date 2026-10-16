삼성전자 갤럭시 S26 울트라 등 3개 제품, 美 타임 ‘최고의 발명품’ 선정

세줄 요약 삼성전자 3개 제품, 타임 최고의 발명품 선정

갤럭시 S26 울트라, 프라이버시 디스플레이 주목

비스포크 AI 냉장고·오디세이 G8 혁신성 인정

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삼전자의 스마트폰과 냉장고, 게이밍 모니터 등 3개 제품이 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘2026년 최고의 발명품’에 이름을 올렸다.삼성전자는 15일(현지시간) 타임이 발표한 ‘2026 최고의 발명품’에 갤럭시 S26 울트라, 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고, 오디세이 G8 게이밍 모니터가 각각 선정됐다고 16일 밝혔다. 타임은 매년 독창성과 효과성, 영향력 등을 평가해 일상을 변화시키는 제품과 아이디어를 선정한다.소비자 가전 부문에 선정된 갤럭시 S26 울트라는 측면에서 화면을 들여다보는 것을 차단하는 ‘프라이버시 디스플레이’ 기능을 인정받았다. 사용자가 기능을 켜는 시점을 설정하거나 팝업 알림 등 특정 콘텐츠에만 선택적으로 적용할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다.생활가전 부문에 이름을 올린 비스포크 AI 패밀리허브는 냉장고 내부 카메라로 식재료를 자동 인식하는 ‘AI 비전’ 기능이 주목받았다. 스마트싱스 앱으로 보관 중인 식재료를 확인하고 유통기한을 관리하거나 맞춤형 조리법을 추천받을 수 있다.엔터테인먼트·게이밍 부문에 선정된 32형 오디세이 G8은 게이밍 모니터 최초로 6K 초고해상도를 지원하는 점을 인정받았다. 게임 환경에 따라 6K 해상도·165Hz 주사율과 3K 해상도·330Hz 주사율을 전환할 수 있는 듀얼모드를 탑재했다.올해 타임의 ‘최고의 발명품’에는 애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’와 구글의 AI 생성물 식별 기술 ‘신스ID’ 등도 이름을 올렸다. 삼성전자는 지난해에도 마이크로 RGB TV와 더 프레임 프로, 더 프리미어5 등 3개 제품이 선정됐다.민나리 기자