‘셔틀 교류’로 협력하는 한일 중소기업

양국 중기중앙회, 경제포럼 개최

이미지 확대 김기문 중소기업중앙회장.

뉴시스

2026-10-15 23면

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“한일 정상처럼 중소기업도 ‘셔틀 교류’로 협력의 기회를 만들겠습니다.”김기문 중소기업중앙회장은 14일 서울 영등포구 중기중앙회 KBIZ홀에서 일본 전국중소기업단체중앙회와 ‘제2차 한일 중소기업 경제 포럼’을 공동 개최했다. 한국 측에서는 김 회장과 노용석 중소벤처기업부 차관, 중소기업 대표 등 30여명이 참석했다. 일본 측에서도 모리 히로시 일본 전국중소기업단체중앙회장, 추조 카즈오 주한일본대사관 총괄공사 등 30여명이 자리했다.이날 행사는 양국 중소기업계가 민간 차원의 ‘셔틀 교류’를 통해 지속적인 협력 체계를 구축하자는 취지에서 마련됐다. 양국 업종별 협동조합과 중소기업 간 실질적인 협력이 현실화하고 있음을 보여 준다는 점에서 의미가 크다. 현재 레미콘, 제빵, 자동차 부품 등 분야에서 양국 업종별 단체를 중심으로 후속 교류가 이어지고 있다.김 회장은 “한일 양국 중소기업은 각국 경제와 산업의 기반을 이루고 있는 만큼 지속적으로 만나 현장의 고민과 해법을 공유하는 것이 중요하다”며 “앞으로 양국 중소기업이 기술과 경험, 네트워크를 활용해 새로운 협력 기회를 만들어 갈 수 있는 교류의 장을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.김우진 기자