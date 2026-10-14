LIG D＆A, 미국 방산 스타트업과 유도로켓 추진체계 ‘맞손’

비궁 등 미국 시장 진출 박차

이미지 확대 LIG D＆A가 미국 워싱턴 D.C.에서 개최된 미 육군 방산전시회 AUSA에서 파이어호크와 2.75인치 유도로켓 ’비궁‘의 추진체계 개발 협력을 위한 TA를 체결한 뒤 백형식(오른쪽) LIG D＆A 해외사업부부문장과 브래드 슈나이더 파이어호크가 악수하고 있다.. LIG D＆A 제공

세줄 요약 미국 방산전시회서 파이어호크와 협약 체결

비궁 추진체계 개발·후속 양산 협력 모색

미국 내 공동 마케팅과 정부 홍보 추진

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LIG 디펜스＆에어로스페이스(LIG D＆A)가 미국 방산 스타트업 ‘파이어호크’와 손잡고 미국 시장 진출에 박차를 가한다.LIG D＆A는 미국 워싱턴 DC에서 열린 미 육군 방산전시회(AUSA)에서 파이어호크와 ‘2.75인치 유도로켓 비궁 추진체계 개발 협력을 위한 협약(Teaming Agreement)’을 체결했다고 14일 밝혔다.양사는 추진체계 개발을 마치면 후속 양산을 포함한 추가 협력 가능성을 모색하기로 했다. 미국 내 공동 마케팅과 정부 대상 프로모션도 진행한다.파이어호크는 첨단 3차원 프린팅 기술을 도입해 로켓 추진을 혁신하겠다는 목표로 빠르게 성장하는 미국 방산 스타트업이다.LIG D＆A는 지난 4월 미국에 현지법인을 설립하고 미국 진출을 추진해오고 있다. 비궁은 2024년 미국의 해외 무기체계 도입 프로그램인 FCT 시험평가를 통과한 바 있다.백형식 LIG D＆A 해외사업부 부문장은 “과거 한미 양국이 뜻을 모아 개발을 추진한 비궁을 다시 미국 기업과 함께 개발해 나간다는 점이 무척 뜻깊다”면서 “LIG D＆A의 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 양사 간 협력이 좋은 성과를 거두도록 하겠다”고 말했다.윌 에드워즈 파이어호크 공동 설립자 겸 대표이사는 “양사의 협력은 군수품 생산 능력 확대와 고체 로켓 모터 생산 발전이라는 파이어호크의 두 가지 핵심 과제를 연결한다”면서 “이를 통해 미국과 동맹국들에 항공 및 미사일 방어 분야에서 경제적인 선택지를 제공할 것”이라고 말했다.김지예 기자