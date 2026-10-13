호반건설, 프리미엄 ‘호반써밋 에디션’ 도입… 주거 품격 높인다

7년 만에 브랜드 새 단장

이미지 확대 호반건설의 주거 브랜드 ‘호반써밋’의 새로운 디자인.

호반그룹 제공

이미지 확대 호반건설의 프리미엄 라인 ‘호반써밋 에디션’의 디자인.

호반그룹 제공

세줄 요약 브랜드 철학·디자인 체계 재정립

새 BI·슬로건 Where Life Grow 공개

프리미엄 라인 에디션 도입 발표

2026-10-14 B3면

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호반건설은 호반써밋의 브랜드 철학과 디자인 체계를 재정립하고 13일 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)와 슬로건을 공개했다. 2010년 ‘호반써밋플레이스’를 선보이고 2019년 ‘호반써밋’으로 브랜드를 개편한 뒤, 7년 만에 단행한 브랜드 리뉴얼이다.이번에는 주거에 대한 인식과 생활 방식의 변화에 맞춰 호반써밋만의 방향성을 보다 명확히 하는 데 초점을 뒀다고 호반건설 측은 설명했다. 주거 공간이 단순히 머무는 곳을 넘어 개인의 취향과 다양한 삶의 방식이 반영되고 일상의 경험과 함께 가치가 쌓이는 장소로 해석했다는 것이다. 새로운 브랜드 슬로건은 ‘Where Life Grow’로 ‘살수록 가치가 자라나는 유기적 주거’라는 의미를 담았다. 사람이 공간을 변화시키고 공간이 다시 삶에 새로운 가능성을 더하는 관계를 통해 주거 가치가 더욱 깊어진다는 의미다.호반써밋의 브랜드 철학은 삶을 세심하게 이해하는 공간(Thoughtful Space), 삶의 가능성을 여는 영감(Inspired Living), 삶과 함께 깊어지는 가치(Evolving Value) 등 세 가지 핵심 가치로 구체화했다.서로 다른 곡선과 리듬이 조화를 이루도록 디자인한 BI에도 이런 브랜드 철학과 방향성을 반영했다. 브랜드 로고는 검정으로 간결함을 강조하고 배경에는 자연 친화적인 그린 컬러 등을 활용해 디자인의 다양성과 활용성도 높였다.호반건설은 특히 브랜드 리뉴얼과 함께 호반써밋의 프리미엄 라인인 ‘호반써밋 에디션’을 도입한다. ‘자연을 품은 도심 속 정상’을 콘셉트로, 핵심 입지와 차별화된 상품을 중심으로 호반써밋의 가치를 보다 밀도 있게 구현한다는 계획이다.호반써밋 에디션은 오는 12월 분양 예정인 ‘위례상업 9블록’에 처음 적용된다. 이후 신규 단지를 중심으로 새로운 BI와 브랜드 체계를 확대할 방침이다. 아파트 단지에 꾸려지는 커뮤니티 시설의 명칭도 호반써밋은 ‘클럽 H’, 호반써밋 에디션은 ‘더 라운지’로 각각 재정비한다. 클럽 H는 친숙한 소속감과 멤버십의 의미를, 더 라운지는 보다 품격 있는 분위기에서 편안한 휴식을 누릴 수 있는 공간을 지향한다. 호반건설 관계자는 “강화된 브랜드 경쟁력을 바탕으로 서울 등 수도권 핵심 입지에서 수주를 확대하고, 차별화된 주거 가치를 제공해 프리미엄 주거 시장에서의 입지를 넓혀 나가겠다”고 말했다.허백윤 기자