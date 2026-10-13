경제 기업·산업 [포토] ‘로봇과 함께 춤을’ 세계실패의 날 퍼포먼스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/10/13/20261013800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-13 13:50 입력 2026-10-13 13:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 세계 실패의 날, 로봇 퍼포먼스 선보이는 갤럭시코퍼레이션갤럭시코퍼레이션이 13일 세계 실패의 날을 맞아 서울 강동구 고덕동 갤럭시 로봇파크에서 로봇 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.10.13. 뉴시스 이미지 확대 세계 실패의 날, 로봇 퍼포먼스 선보이는 갤럭시코퍼레이션갤럭시코퍼레이션이 13일 세계 실패의 날을 맞아 서울 강동구 고덕동 갤럭시 로봇파크에서 로봇 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.10.13. 뉴시스 이미지 확대 세계 실패의 날, 로봇 퍼포먼스 선보이는 갤럭시코퍼레이션갤럭시코퍼레이션이 13일 세계 실패의 날을 맞아 서울 강동구 고덕동 갤럭시 로봇파크에서 로봇 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.10.13. 뉴시스 이미지 확대 세계 실패의 날, 로봇 퍼포먼스 선보이는 갤럭시코퍼레이션갤럭시코퍼레이션이 13일 세계 실패의 날을 맞아 서울 강동구 고덕동 갤럭시 로봇파크에서 로봇 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.10.13. 뉴시스 이미지 확대 ‘세계 실패의 날’ 기념 로봇의 특별공연13일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 로봇들이 ‘세계 실패의 날’ 기념 특별공연을 하고 있다. 2026.10.13 연합뉴스 이미지 확대 ‘세계 실패의 날’ 기념 로봇들의 특별공연13일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 로봇들이 ‘세계 실패의 날’ 기념 특별공연을 하고 있다. 2026.10.13 연합뉴스 이미지 확대 세계 실패의 날, 로봇 퍼포먼스 선보이는 갤럭시코퍼레이션갤럭시코퍼레이션이 13일 세계 실패의 날을 맞아 서울 강동구 고덕동 갤럭시 로봇파크에서 로봇 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.10.13. 뉴시스 갤럭시코퍼레이션이 13일 세계 실패의 날을 맞아 서울 강동구 고덕동 갤럭시 로봇파크에서 로봇 퍼포먼스를 선보이고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지