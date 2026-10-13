SK어스온, 베트남 광구서 첫 원유 생산…원유층 추가 발견

개발 착수 약 2년만…추산 자원 6000만 배럴

이미지 확대 SK어스온이 원유 생산에 성공한 베트남 15-1/05 광구 황금낙타 구조 생산 플랫폼. SK어스온 제공

세줄 요약 베트남 15-1/05 광구 황금낙타 첫 원유 생산 개시

2024년 개발 착수 후 약 2년 만의 조기 생산 성과

북하얀낙타 구조서 56미터 두께 유층 추가 발견

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SK이노베이션의 에너지 자원개발 자회사 SK어스온이 베트남 광구에서 첫 원유 생산을 성공적으로 개시했다고 13일 밝혔다. 2024년 본격적인 개발에 착수한 지 약 2년 만이다.SK어스온에 따르면 베트남 15-1/05 광구 운영권자인 머피(Murphy Oil Corporation)는 황금낙타 구조의 생산 준비를 조기에 마무리해 당초 계획보다 앞선 지난 9월 말 첫 원유를 생산했다.황금낙타 구조의 회수 가능한 추산 자원량은 약 6000만 배럴로, 현재 첫 번째 생산정을 통해 안정적으로 원유를 생산 중이다. 머피는 향후 추가 생산정을 차례로 시추해 생산량을 늘릴 계획이며, 추가 개발 완료 시 광구 전체 기준 일일 생산량이 최대 2만 5000배럴에 달할 것으로 예상했다.이번 15-1/05 광구 생산 개시로 SK어스온은 2003년 원유 생산을 시작한 15-1 광구에 이어 베트남 내 생산 거점을 확대하는 데 성공하고, 안정적인 수익 창출을 기대하고 있다.또 SK어스온과 머피는 이번에 생산을 개시한 황금낙타 구조 인근의 북하얀낙타 구조 탐사정에서 심도 약 3천800미터 부근 시추를 통해 56미터 두께의 유층을 추가 발견했다.앞서 양사는 지난해 5월 15-1/05 광구 내 붉은낙타 구조에서도 원유를 발견하고 시험 생산에 성공했다. SK어스온은 운영권자인 머피 및 베트남 국영 석유회사 PVEP와 함께 북하얀낙타 구조에 대한 추가 평가를 진행하고, 황금낙타 구조와 및 붉은낙타 구조를 연계 개발해 매장량과 생산량을 극대화해 나갈 방침이다.SK어스온은 15-1/05 광구 지분 25%를 보유하고 있다. 광구 운영권자인 머피와 PVEP는 각각 40%, 35%의 지분을 갖고 있다.SK어스온 관계자는 “황금낙타 구조의 첫 원유 생산은 베트남에서 추진해 온 클러스터링 전략의 결실”이라며 “앞으로도 인접 광구 간 연계 개발을 통해 베트남 사업을 확대하고, 동남아시아 자원개발 시장에서 입지를 강화해 나가겠다”고 말했다.김지예 기자