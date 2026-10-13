호반건설, 새로운 주거 가치 담은 ‘호반써밋’ 브랜드 새 단장…프리미엄 라인 ‘호반써밋 에디션’ 도입

2019년 ‘호반써밋’ 개편 이후 7년 만의 새 단장

프리미엄 라인 ‘호반써밋 에디션’ 12월 위례 첫선

이미지 확대 호반건설이 새롭게 선보인 ‘호반써밋’ 브랜드의 디자인. 호반그룹 제공

이미지 확대 호반건설이 처음 도입하는 호반써밋의 프리미엄 라인 ‘호반써밋 에디션’. 호반그룹 제공

세줄 요약 호반써밋 브랜드 7년 만의 리뉴얼 발표

새 BI·슬로건 공개, 주거 철학 재정립

프리미엄 라인 호반써밋 에디션 도입

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호반건설이 주거 브랜드 ‘호반써밋’을 새롭게하고 변화하는 라이프스타일에 맞춘 새로운 주거 가치를 제시한다.호반건설은 호반써밋의 브랜드 철학과 디자인 체계를 재정립하고 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)와 슬로건을 공개한다고 13일 밝혔다. 지난 2010년 ‘호반써밋플레이스’를 론칭하고 2019년 ‘호반써밋’으로 브랜드를 개편한 뒤 7년 만에 새롭게 단장하는 것이다.이번 리뉴얼은 주거에 대한 인식과 라이프스타일의 변화에 맞춰 호반써밋만의 브랜드 방향성을 더욱 명확하게 정립하는 데 초점을 맞췄다. 주거 공간을 단순히 머무는 곳이 아니라 개인의 취향과 다양한 삶의 방식이 반영되고, 일상의 경험과 함께 가치가 쌓이는 장소로 해석했다.새로운 브랜드의 슬로건은 ‘Where Life Grows’로 ‘살수록 가치가 자라나는 유기적 주거’라는 뜻을 담았다. 사람마다 다른 삶의 방식과 변화에 맞춰 자신만의 방향으로 성장할 수 있는 주거 공간을 지향한다는 의미다. 사람이 공간을 변화시키고 공간이 다시 삶에 새로운 가능성을 더하는 관계를 통해 살아갈수록 깊어지는 주거 가치를 담았다.호반써밋은 새로운 브랜드 철학을 삶을 세심하게 이해하는 공간(Thoughtful Space), 삶의 가능성을 여는 영감(Inspired Living), 삶과 함께 깊어지는 가치(Evolving Value) 등 세 가지 핵심 가치로 구체화했다.BI에도 새로운 브랜드 철학과 방향성을 반영했다. 영문 로고는 서로 다른 곡선과 리듬이 조화를 이루도록 디자인해 다양한 삶의 모습과 활기를 표현했다. 기존의 호반써밋이 지닌 정체성과 품격은 유지하면서 유연한 조형미를 더해 현대적인 이미지를 나타냈다.브랜드 로고 타입은 검정을 기본 색상으로 둬 간결함을 강조하고, 자연 친화적인 브랜드 철학을 반영한 그린 컬러 등을 배경 색상으로 활용해 디자인의 다양성과 활용성을 높였다.호반건설은 특히 이번 브랜드 리뉴얼과 함께 호반써밋의 프리미엄 라인인 ‘호반써밋 에디션(HOBAN SUMMIT EDITION)’을 도입한다. ‘호반써밋 에디션’은 ‘자연을 품은 도심 속 정상’을 콘셉트로 절제된 소재와 구조가 만들어내는 깊이에 집중하고, 일상에서 고요한 여유를 누릴 수 있는 주거 공간을 지향한다. 핵심 입지와 차별화된 상품을 중심으로 호반써밋의 브랜드 가치를 보다 밀도 있게 구현한다는 계획이다.아파트 단지 내 꾸려지는 커뮤니티 시설의 명칭도 새롭게 바꾼다. 커뮤니티 통합 명칭을 호반써밋은 ‘클럽 H(Club H)’, 호반써밋 에디션은 ‘더 라운지(The Lounge)’로 각각 정했다. 클럽 H는 친숙한 소속감과 멤버십의 의미를 담았으며, 더 라운지는 품격 있는 분위기 속에서 편안한 휴식을 누릴 수 있는 공간을 지향한다는 뜻이 있다.호반써밋 에디션은 오는 12월 분양 예정인 ‘위례상업 9블록’에 처음 적용된다. 호반건설은 이후 신규 단지를 중심으로 새로운 BI와 브랜드 체계를 차례대로 확대 적용할 계획이다. 이달부터 TV 광고 등을 통해 새로워진 호반써밋과 프리미엄 라인 호반써밋 에디션을 선보일 예정이다.호반건설 관계자는 “이번 브랜드 리뉴얼은 변화하는 삶과 함께 주거의 가치도 성장한다는 호반써밋의 방향성을 새롭게 정립한 것”이라며 “강화된 브랜드 경쟁력을 바탕으로 서울 등 수도권 핵심 입지에서 수주를 확대하고, 차별화된 주거 가치를 제공해 프리미엄 주거 시장에서의 입지를 넓혀 나가겠다”고 말했다.허백윤 기자