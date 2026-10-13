삼성SDS, 우정항공 인수… 항공 물류 경쟁력 강화

세줄 요약 우정항공 100% 인수 계약 체결

인천공항 거점 항공화물 역량 강화

아이노마드·첼로스퀘어 연계 확대

2026-10-13 B3면

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삼성SDS가 항공운송 물류 전문기업인 우정항공을 100% 인수했다. 삼성SDS는 이번 인수로 인천공항을 거점으로 항공 화물 운송 역량을 강화하고, 아시아 물류시장 공략에 속도를 낼 것으로 전망된다.삼성SDS는 12일 우정항공의 지분 100%를 인수하는 주식양수도계약을 체결했다고 밝혔다. 연내 인수 작업을 마무리할 계획으로, 우정항공을 물류사업의 항공화물 혼재 전문 자회사로 삼아 항공운송 사업을 확대해 나갈 계획이다.1999년 설립된 우정항공은 여러 화주의 소량 화물을 모아 하나의 큰 화물 단위로 구성하는 혼재 방식으로 항공 화물 운송 사업을 하는 전문기업이다.항공사와 화물 적재 공간 확보 계약을 맺고 이를 활용해 화물을 운송한다. 디지털 항공물류 플랫폼 ‘아이노마드’를 운영하며, 국적 항공사 및 주요 외항사와 계약을 맺어 안정적인 항공 화물 적재 공간을 확보하고 있다. 보안검색과 화물 적재 준비 등을 공항 터미널 밖에서 처리할 수 있는 상용화주터미널 기능을 갖춘 인천공항 물류센터와 자체 항공화물 운송 시스템도 보유하고 있다.삼성SDS는 이번 인수를 통해 아시아 허브 공항인 인천공항에서 한국발 화물뿐만 아니라 아시아발 인천 경유 화물의 통합 운영과 최적 혼재 역량을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 우정항공의 상용화주터미널 인프라를 활용해 자체 보안검색 서비스를 제공해 시간과 비용을 효율화할 예정이다. 또 우정항공의 아이노마드 시스템과 삼성SDS의 글로벌 디지털 물류 서비스 ‘첼로스퀘어’를 바탕으로 항공운송 운영 기능을 강화할 예정이다.송수연 기자