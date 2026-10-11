하이모 ‘해피웨딩·출산 응원’ 통 큰 할인

세줄 요약 결혼·출산 고객 대상 연말 할인 이벤트 진행

첫 구매 맞춤·기성가발 최대 50% 할인 제공

상견례·웨딩촬영·결혼식 무료 스타일링 1회 지원

이미지 확대 하이모는 오는 12월 31일까지 첫 구매 고객을 대상으로 ‘해피 웨딩＆출산 응원 이벤트’를 진행한다.

하이모 제공

2026-10-12 C6면

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결혼과 출산을 앞둔 이들을 위해 맞춤가발 전문기업 하이모가 통 큰 할인 혜택을 들고 나왔다.하이모는 오는 12월 31일까지 첫 구매 고객을 대상으로 ‘해피 웨딩＆출산 응원 이벤트’를 진행한다.이번 이벤트는 예비 신랑·신부와 혼주, 2025년 1월 이후 출산한 여성을 대상으로 한다. 첫 구매 시 맞춤 및 기성가발을 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 혼주의 경우 최대 40만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.특히 임신과 출산 과정에서는 호르몬 변화로 탈모를 겪는 경우가 많다. 하이모의 부분가발과 전체가발은 일상 복귀를 앞둔 여성들이 간편하게 헤어스타일을 정돈하는 실용적인 대안이 될 수 있다.이와 함께 하이모는 중요한 일정을 앞둔 고객들을 위해 특별한 부가 서비스도 마련했다. 상견례, 웨딩촬영, 결혼식 중 원하는 일정을 선택하면 전문 헤어스타일링 서비스를 무상으로 1회 제공해 더욱 완벽한 준비를 돕는다.하이모는 3D 스캐너 시스템으로 개인의 두상과 탈모 유형을 정밀 진단한 뒤 1대1 상담을 거쳐 제품을 제작하기 때문에 자연스러운 연출이 가능하다. 이벤트 참여를 위해서는 예식장 계약서, 청첩장, 가족관계증명서 등 결혼 또는 출산 사실을 확인할 수 있는 관련 서류를 지참해야 한다.하이모 관계자는 “결혼과 출산이라는 삶의 새로운 변화를 맞이한 고객들이 더욱 자신감 있게 특별한 날을 준비할 수 있도록 이번 행사를 마련했다”고 전했다.이번 이벤트는 타 프로모션이나 할인쿠폰과 중복 적용은 불가능하며, 자세한 사항은 하이모 공식 홈페이지나 전국 지점을 통해 확인할 수 있다.김지예 기자