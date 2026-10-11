세라젬, ‘KLPGA 아이스버그 여자오픈’ 공식 후원… 선수 회복 지원

세줄 요약 KLPGA 아이스버그 여자오픈 공식 후원 참여

우승자·홀인원·갤러리 경품으로 제품 제공

회복 가치 내세운 스포츠 마케팅 확대

이미지 확대 세라젬이 ‘KLPGA 아이스버그 여자오픈’의 공식 후원사로 참여해 ‘회복’의 가치를 알린다. ① 세라젬이 후원하는 김민솔 KLPGA 선수와 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V9’. ② 세라젬이 후원하는 황유민 프로와 프리미엄 안마의자 ‘파우제 M8 Fit’.

세라젬 제공

2026-10-12 C5면

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세라젬이 오는 16일부터 18일까지 열리는 ‘KLPGA 아이스버그 여자오픈’의 공식 후원사로 참여해 골프 현장에서 ‘회복’(Recover)의 가치를 알린다.세라젬은 이번 대회 우승자 부상으로 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V9’을 제공한다. 홀인원 경품으로는 프리미엄 안마의자 ‘파우제 M8 Fit’을, 갤러리 경품으로는 ‘리플랙스 마사지 소파베드’를 마련했다.마스터 V9은 5세대 세라코어 엔진을 탑재해 목부터 골반까지 척추 라인 전 구간에 입체 회전 마사지를 제공하며, 체어 모드를 포함해 총 27가지 마사지 모드를 갖췄다. 식품의약품안전처로부터 추간판탈출증 치료 도움, 퇴행성협착증 치료 도움, 근육통 완화, 혈액순환 개선 등 6가지 의료기기 효능·효과를 인증받았다는 게 세라젬의 설명이다.파우제 M8 Fit은 특허받은 직가열 온열볼과 척추 라인 스캐닝 기술을 적용한 프리미엄 안마의자다. 사용자 체형에 맞춘 마사지와 온열 기능을 제공하며, 교체형 사이드 커버를 통해 12가지 스타일로 연출할 수 있다.리플랙스 마사지 소파베드는 소파와 마사지 베드를 결합한 제품이다. 접으면 소파로, 펼치면 척추 라인을 따라 온열 마사지를 받을 수 있는 마사지 베드로 활용할 수 있다. 최대 65도까지 올라가는 직가열 온열 도자와 척추 정밀 스캔 기술을 적용했으며, 15가지 맞춤 케어 프로그램과 3가지 명상 모드를 제공한다.세라젬은 회복을 스포츠 마케팅의 핵심 가치로 삼고 선수들의 경기와 훈련 이후 휴식 및 컨디션 관리를 지원한다. 골프 분야에서는 2021년부터 6년 연속 한국프로골프협회(KPGA)를 후원 중이며, 올해 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 공식 파트너 협약을 체결하는 등 스포츠 마케팅을 확대하고 있다.또한 2024년부터 황유민 선수를 후원하고 있으며, 지난해 리디아 고를 글로벌 앰배서더로 위촉한 데 이어 올해 김민솔 선수와도 후원 계약을 맺었다. 각종 골프대회 우승자와 홀인원 선수에게 헬스케어 제품을 부상으로 제공하며 선수와 갤러리의 건강 관리와 브랜드 경험을 지원하고 있다.﻿허백윤 기자