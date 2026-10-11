삼성·LG·SK… 빨라지는 재계 ‘인사 시계’

내년 사업 계획·조직 정비 차원

SK ‘10말 11초’ CEO 인사 단행

한화·HD현대·호반 등 이미 끝나

세줄 요약 재계 전반, 정기 인사 시기 앞당김 확산

글로벌 불확실성 속 내년 사업 준비 강화

삼성·SK·LG와 한화·HD현대·호반 동참

2026-10-12 B3면

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한화, HD현대, 호반그룹 등이 예년보다 일찍 정기 인사에 나서자 재계에서 조기 연말 인사 기조가 확대될지에 관심이 쏠린다. 글로벌 통상 환경의 높은 불확실성에 따라 인사 일정을 당기고 이를 통해 내년 사업 계획 및 조직 정비에 집중할 시간을 확보할 필요성이 커졌다는 것이다.11일 재계에 따르면 삼성은 이달 말까지 임원 평가를 마치고 다음 달 마지막 주를 전후해 사장단 및 임원 인사를 실시할 것으로 예상된다. 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장이 각각 겸직 중인 메모리사업부장과 모바일경험(MX)사업부장을 별도 선임할지가 관건이다. 메모리사업부는 역대 최대 호황이지만 비메모리 사업은 반등이 필요하다. DX부문도 올해 2분기에 첫 분기 적자를 기록해 수익성 개선이 시급하다.SK그룹은 지난해에 이어 올해도 최고경영자(CEO) 인사를 10월 말에서 11월 초 사이에 단행할 것으로 알려졌다. 매년 12월 초였던 CEO 인사 시기를 지난해에 10월 말로 앞당긴 바 있다. 다음 달 12~14일 예정된 CEO 세미나에 앞서 경영진을 구성하고, ﻿조직 개편은 12월 초에 발표할 것으로 전망된다.LG그룹은 이달부터 계열사별 사업 보고를 진행하고, 11월 말에 정기 인사에 나설 것으로 보인다. LG전자, LG유플러스, LG화학 등 주요 계열사 CEO가 교체된 지 얼마 되지 않아 큰 폭의 변화보다 경영 안정에 무게가 실린다.한화는 지난 8월 주요 경영진을 교체했고, 이달 1일 임원 인사도 마쳤다. HD현대는 지난 7일 이상균 HD현대중공업 부회장을 조선사업 총괄 부회장으로 선임하는 등 사장단 인사를 발표했다. 호반그룹도 지난 2일 김대헌 호반건설 이사회 의장과 송종민 그룹 수석부회장 겸 호반건설 대표를 내정하는 등 이른 시기에 사장단 인사를 진행했다.재계 관계자는 “급변하는 글로벌 환경에 맞춰 새 경영진이 내년 사업 계획을 직접 짜고 조직을 정비하기 위해 인사를 앞당기는 분위기가 확산하고 있다”고 전했다.민나리 기자