마이크론 점유율, 하이닉스와 1%P 차 턱밑 추격

CXMT D램 글로벌 첫 10% 차지

이미지 확대 마이크론 로고. 2025.8.25

로이터 뉴스1

세줄 요약 삼성전자, AI 수요 속 사상 최대 실적 지속

마이크론, D램 점유율 24%로 하이닉스 추격

중국 CXMT, 범용 D램 확대하며 10% 첫 돌파

2026-10-09 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI) 반도체 수요 폭증으로 삼성전자가 사상 최대 실적을 이어가고 있는 가운데 글로벌 경쟁업체들의 추격도 거세지고 있다. 글로벌 D램 반도체시장을 주도해온 미국의 마이크론이 2위인 SK하이닉스를 넘보고 있고, 창신메모리테크놀로지스(CXMT)를 비롯한 중국 업체들은 공급량을 빠르게 늘리며 맹추격 중이다.8일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2분기 글로벌 D램 시장 점유율은 삼성전자가 38%로 1위를 차지하며 지난해 4분기부터 3분기 연속 1위 자리를 지키고 있다. 눈에 띄는 건 마이크론의 약진이다. 마이크론의 점유율은 전분기 22%에서 2분기 24%까지 상승하며 2위인 하이닉스(25%)와의 격차를 1%포인트까지 좁혔다. 마이크론은 최근 발표한 2026 회계연도 4분기(6~8월) 실적에서 매출 542억 3000만 달러(약 73조 6000억원)를 기록하며 사상 최대 분기 실적을 냈다.중국 업체의 추격도 매섭다. CXMT는 범용 D램을 중심으로 점유율을 빠르게 높여 2분기 처음으로 글로벌 시장의 10%를 차지했다.1년 전 4%에서 두 배 이상 늘어난 수치다. 중국 CXMT는 DDR4·DDR5 등 범용 D램을 중심으로 생산을 확대하고 있다. 낸드플래시에서는 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)의 성장세가 두드러진다.한편 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC의 3분기 매출은 약 1조4900억 대만달러(약 467억 달러, 64조4300억원)로 집계돼 사상 최대치를 기록했다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 힘입어 지난해 같은 기간과 비교해 51% 증가한 수치다. TSMC는 파운드리 중심 기업이어서 삼성전자의 메모리 사업과는 직접적인 경쟁 관계가 아니지만, AI 반도체 수요가 여전히 강하다는 신호로 받아들여진다.삼성전자의 역대 최대 실적에도 주가는 크게 반응하지 않았다. 이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 2.42% 내린 26만 2000원에 장을 마쳤다.삼성전자가 반도체(DS)부문 직원들의 대규모 성과급 지급에도 관심이 쏠린다. DS 부문의 연간 영업이익을 370조원으로 봤을 때 예를들어 메모리사업부 소속 세전 성과급 7억 5000만원 전체에 공제율 54.5%를 단순 적용하면 공제 후 금액은 약 3억 4150만원으로 추정된다.송수연 기자