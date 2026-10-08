삼성전자 3분기 영업익 107조4천억원…첫 100조원 돌파

3분기 매출 195조 원…역대 최대 기록

이미지 확대 삼성전자 서울 서초동 본사. 연합뉴스

세줄 요약 3분기 영업이익 107조4000억원 첫 돌파

매출 195조원 기록, 분기 최대 실적 경신

반도체·메모리 사업부 실적 견인 분석

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삼성전자가 올해 3분기 영업이익 107조 4000억원을 기록했다. 국내 기업 사상 최초로 분기 영업이익 100조원을 넘어섰다.삼성전자는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 107조 4000억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 782.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.매출은 195조원으로 지난해 같은 기간과 비교해 126.6% 증가했다. 한국 기업이 분기 영업이익 100조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.이로써 삼성전자는 지난해 4분기 매출 93조 8000억원, 영업이익 20조 1000억원으로 나란히 역대 최대 기록을 세운 이래 4개 분기 연속으로 매출과 영업이익 신기록을 갈아치웠다.영업익은 이번 1개 분기만으로 지난해 전체(43조 6000억원)의 2.5배에 육박했다.이날 부문별·사업부별 실적은 공개되지 않았지만, 이번 분기에도 반도체부문(DS), 특히 메모리 사업부가 홀로 전사 실적을 견인한 것으로 분석된다.송수연 기자