HD현대마린솔루션, 글로벌 엔진 MRO기업 인수…발전사업 시너지 기대

미국 골텐스 3315억원에 인수

세계 28개 수리 거점 보유

이미지 확대 HD현대중공업의 육상 발전용 힘센엔진(HiMSEN). HD현대중공업 제공

세줄 요약 골텐스 지분 100% 인수 계약 체결

글로벌 엔진 MRO 역량과 해외 거점 확보

AM 사업·육상발전 사업 시너지 기대

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HD현대의 조선·해양 분야 종합 설루션 기업 HD현대마린솔루션이 글로벌 톱티어로 꼽히는 엔진 유지·보수·운영(MRO) 기업을 인수한다. 선박·육상발전용 엔진 사업 경쟁력을 강화한다는 취지다.HD현대마린솔루션은 글로벌 선박·육상 발전용 엔진 서비스 전문기업 ‘골텐스’의 지분 100%를 인수하는 주식매매계약을 체결했다고 8일 공시했다. 인수 금액은 약 2억 4700만달러(약 3315억원)다.1940년 뉴욕에서 설립된 골텐스는 85년간 선박과 육상 발전소에 탑재되는 2행정·4행정 엔진 MRO 분야를 선도해 온 글로벌 엔지니어링 업체다. 엔진 제조사를 제외하면 규모와 서비스 커버리지 면에서 글로벌 톱티어 엔진 MRO 기업으로 꼽힌다.골텐스는 현재 뉴저지 본사를 포함, 미주·유럽·아시아 등 전 세계 28개 수리 거점과 19개 워크숍, 31개 법인을 운영하고 있으며, 1300여명의 숙련 인력을 기반으로 2300여개 고객사와 5500여척 선박에 서비스를 제공하고 있다.HD현대마린솔루션은 이번 인수를 통해 해외 수리 거점과 대규모 전문 기술 인력은 물론, 멀티 브랜드 엔진 정비 역량까지 확보해 핵심 사업인 애프터마켓(AM) 사업의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 골텐스의 고객 대응 체계와 서비스 노하우를 그룹 전반에 접목해 AM 사업 전반의 경쟁력과 고객 만족도를 한 단계 끌어올린다는 계획이다.이를 위해 HD현대마린솔루션은 기존 최고경영자(CEO) 중심의 독립경영 체제를 유지해 기술력과 현장 노하우의 연속성을 유지하고, 그룹 차원의 기술 교류를 통해 골텐스 임직원에게 다양한 역량 개발 기회를 제공한다.골텐스 역시 HD현대의 글로벌 엔진 포트폴리오를 새롭게 확보해 엔진 정비 사업을 확장하는 것은 물론, 다양한 분야로 사업 영역을 넓힐 수 있을 것으로 예상된다.HD현대 그룹 차원의 시너지 효과도 기대된다. HD현대는 자체 개발한 힘센(HiMSEN)엔진을 활용해 육상 발전시장 진출을 확대하고 있다. HD현대마린솔루션 관계자는 “이번 인수는 양사가 함께 성장해 나가기 위한 전략적 선택”이라며 “힘센 엔진을 활용한 글로벌 육상 발전 관련 사업도 가속화할 것”이라고 말했다.김지예 기자