성남도시개발공사, 친환경·상생·청렴 앞장… 도시에 ESG 입히다

서울신문사장상 ESG경영 대상

이미지 확대 경기 성남에 있는 성남도시개발공사 사옥 전경.

성남도시개발공사 제공

이미지 확대 이재율 성남도시개발공사 사장

세줄 요약 ESG경영대상 수상, 공공시설 운영 성과 인정

에너지 절감·태양광 확대, 친환경 전환 가속

무인단말기·안전점검·청렴 강화로 체감 확대

2026-10-08 21면

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성남도시개발공사가 서울신문 주최 ‘제2회 대한민국 공기업 경영대상’에서 ESG경영대상을 수상했다. 환경보호와 사회적 책임, 투명하고 책임 있는 경영을 뜻하는 ESG를 공공시설 운영과 시민 서비스에 접목해 높은 평가를 받았다.공사는 온실가스 감축과 발광다이오드(LED) 조명 교체, 녹색제품 구매, 안전, 인권, 지역사회공헌, 청렴 등 20개 핵심성과지표(KPI)를 자체 개발해 성과를 수치로 관리하고 있다.환경 분야에서는 공영주차장과 체육시설 등에 폐열 회수설비 등을 도입해 1억 7000만원의 에너지 비용을 절감했다. 전기차 충전시설 604개를 설치하고 LED 조명 교체율도 94%까지 높였다. 올해는 제9공영주차장 옥상에 49.5㎾ 규모의 태양광 발전시설을 설치했다. 연간 12만㎾h의 친환경 전력을 생산해 온실가스 55t을 줄일 것으로 예상된다.시민 체감 사업도 확대했다. 고령자 등 디지털 취약계층도 쉽게 이용할 수 있는 무인단말기 72대를 14억원을 들여 설치했다. 인기 체육프로그램 예약을 자동 프로그램이 선점하지 못하도록 차단 시스템도 도입해 공정한 이용 기회를 제공했다.안전 분야에서는 563개 사업장을 점검해 위험요인 279건을 개선했다. 청년 34명을 채용해 청년고용 목표를 9년 연속 초과 달성했으며 지역사회공헌 인정도 3년 연속 받았다.지배구조 분야에선 국제표준 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증을 유지하고 내부통제와 윤리경영을 강화했다.이재율 사장은 “ESG를 공공시설 운영과 도시개발 전반으로 확대해 시민이 변화를 직접 체감하는 지방공기업 ESG 경영모델을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.한상봉 기자