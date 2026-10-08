아시아드컨트리클럽, 글로벌 골프대회 유치로 국제 경쟁력 입증

서울신문사장상 글로벌마케팅 대상

이미지 확대 부산 기장에 있는 아시아드컨트리클럽 전경.

아시아드컨트리클럽 제공

이미지 확대 김도형 아시아드컨트리클럽 사장

세줄 요약 글로벌대회 유치로 국제 경쟁력 입증

공기업 대상 글로벌마케팅 부문 수상

지역경제·도시브랜드 동반 상승

2026-10-08 21면

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골프장 및 부대시설 운영을 통한 지역경제 발전 기여를 목적으로 설립된 부산시 출자기관 ‘아시아드컨트리클럽(CC)’이 ‘제2회 대한민국 공기업 대상’ 글로벌마케팅 부문 대상을 차지했다.아시아드CC는 올해 5월 ‘리브 골프 코리아 2026’을 성공적으로 개최해 국제대회 운영 역량을 입증했다. 세계 정상급 선수 57명이 참가해 총상금 3000만달러 규모로 진행된 이 대회는 200여개국에 중계되면서 아시아드CC의 국제적 인지도를 높이고, 관광·숙박·외식 등 지역 산업 활성화와 부산의 도시 브랜드 가치를 국내외에 널리 알렸다는 평가를 받았다.국제대회 개최를 일회성에 그치지 않고 기관 전반의 운영체계를 개선하는 경영혁신의 계기로 활용한 점도 주목받았다. 대회 준비 과정에서 코스·시설 전 분야를 점검하고 인프라 개선 및 편의시설 정비 등을 통해 국제대회 운영 기반을 강화했다.안정적인 경영성과를 기반으로 한 ‘지속 가능한 공공 경영 체계’를 구축한 것도 주요 성과다. 경기 불확실과 골프장 간 경쟁 심화 속에서도 영업 활성화와 효율적인 비용관리를 통해 누적된 경영성과를 바탕으로 주주 배당을 실시, 주주에게 환원하고 기관의 재정 책임성을 높이기도 했다.친환경 코스 관리체계 강화, 디지털·모바일 기반 서비스 확대 등을 통한 ESG 실천 환경도 조성하는 한편 기부와 나눔, 자선 대회를 통해 사회적 가치 및 지역 상생에서도 큰 성과를 냈다.김도형 사장은 “지역경제와 관광 활성화에 기여하고 공공성과 수익성을 함께 실현하는 대한민국 대표 공공 골프장으로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.부산 신정훈 기자