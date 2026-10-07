‘우주산업 중심지’ 존재감…경남 기업 11곳 누리호 5차 발사 참여

엔진 총조립·추진제 탱크·동체 등 분야 참여

사천·진주 우주산업 클러스터 구축 속도

박완수 지사·박동식 시장 축하 메시지

이미지 확대 누리호 5차 발사 모습. 2026.10.7. 경남도 제공

세줄 요약 누리호 5차 발사 성공, 경남 기업 11곳 참여

조립·부품·운용 전 과정서 지역 기술력 입증

경남도, 우주산업 클러스터 구축 속도 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 독자 우주발사체 누리호 5차 발사가 성공하면서 경남 우주기업들의 기술력도 다시 한번 주목받고 있다.7일 경남도는 이번 발사 과정에 경남지역 11개 기업이 참여해 발사체 조립부터 핵심 부품 제작, 위성 탑재와 발사 운용까지 주요 과정에 힘을 보탰다고 밝혔다.그러면서 도는 누리호 5차 발사 성공을 대한민국 우주산업이 한 단계 더 도약한 계기로 평가하며, 도내 기업과 엔지니어들의 노고에 감사의 뜻을 표했다.경남에 자리 잡은 기업 중 체계종합기업인 한화에어로스페이스는 엔진 총조립과 발사 운용 전반을 총괄했다. 한국항공우주산업(KAI)은 체계 총조립과 추진제 탱크 제작을 맡았다.현대로템(추진기관시스템 시험설비), 이앤이(추진기관 제어·계측 센서), 제넥(발사대시스템 발사관제설비), 두원중공업(추진제탱크 등), 에스앤케이항공(엔진지지부·동체), 카프마이크로(하니스), 지브이엔지니어링(1단 극저온 및 2·3단 열차단계), 스페이스프로(동체, 1단 고온 열차단계), 삼양화학공업(가스발생기 점화기)도 구조체와 핵심 부품 제작 등에 참여했다.이번 5차 발사는 주탑재 위성인 ‘초소형 군집위성 5기’를 비롯해 역대 가장 많은 14기의 위성을 궤도에 올리는 고난도 임무였다. 초소형 군집위성은 한반도와 주변 해역을 고빈도로 정밀 감시·관측하는 위성으로, 국가 안보와 재난·재해 대응 역량을 높이는 데 활용될 예정이다.경남도는 이번 발사 성공이 도내 우주항공 제조 역량을 보여주는 계기가 됐다고 평가했다. 발사체와 위성 분야에서 경남 기업들이 맡은 역할이 확대되면서 우주산업 생태계의 경쟁력도 한층 강화될 것으로 봤다.이날 나로우주센터 발사 현장을 찾은 최만림 경남도 혁신성장부지사는 발사 과정을 지켜보고 연구진과 도내 기업 관계자들을 격려하며 성공을 축하했다.경남도는 누리호 5차 발사를 계기로 사천·진주를 중심으로 한 우주산업 클러스터 구축에도 속도를 낼 계획이다.위성 개발·제조에 필요한 공동 활용 시설과 장비를 갖춘 ‘위성개발혁신센터’와 국제 수준의 우주환경 모사 시험 시설인 ‘우주환경시험시설’ 등 핵심 인프라를 2028년까지 조성한다.도내 우주기업의 기술사업화와 세계 시장 진출을 지원하고 현장 맞춤형 전문인력 양성도 강화한다. 이를 통해 기업들의 경쟁력을 높이고 경남이 대한민국 우주경제를 이끄는 핵심 거점으로 자리 잡도록 한다는 구상이다.박완수 경남도지사는 “누리호가 우주로 향할 때 그 안에는 경남 기업들의 기술과 도전이 함께하고 있다”며 “경남 기업들이 국내 우주산업의 핵심 주역으로 성장하고 세계 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.우주항공청이 있는 사천시는 대한민국 우주항공산업의 중심도시로서 산업 기반을 확충하고, 기업 지원과 인재 양성에 힘쓰겠다고 강조했다.박동식 사천시장은 이날 축하 메시지를 내고 “초소형군집위성과 국내 기업·대학·연구기관이 개발한 큐브위성을 우주로 보내는 이번 임무는 대한민국의 우주개발 역량과 기술력을 다시 한번 확인한 뜻깊은 성과“라며 ”이번 발사는 민간기업의 참여와 역할이 확대되고 있다는 점에서도 의미가 크다”고 말했다.이어 “누리호의 성과가 민간 우주산업 성장과 관련 기업 경쟁력 강화로 이어지기를 기대한다”며 “사천시도 우주산업 생태계를 탄탄히 조성해 대한민국의 우주항공 발전에 힘을 보태겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자