HD현대중공업 이상균 부회장, HD현대 조선사업 총괄한다

사장단 인사…조선사업 역량 강화 방점

이미지 확대 왼쪽 위부터 시계 방향으로 이상균 HD현대중공업 조선 총괄 부회장, 조민수 HD현대중공업 안전총괄 대표이사 사장, 박찬혁 HD현대사이트솔루션 사장, 한주석 HD현대중공업 사장. HD현대 제공

세줄 요약 이상균 부회장, 그룹 조선사업 총괄 지휘

조민수 사장, 안전총괄 대표로 현장 강화

한주석 사장 승진, 엔진사업 경쟁력 제고

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HD현대가 7일 2026년도 사장단 인사를 발표했다. 이상균 HD현대중공업 부회장에게 그룹 조선사업 전체를 맡기고, 안전과 엔진 부문에 현장 전문가를 전진 배치하는 등 조선사업 강화에 초점을 맞췄다.1961년생인 이상균 총괄 부회장은 HD한국조선해양과 HD현대중공업, HD현대삼호 등 조선 계열사들의 역량 강화를 위한 핵심 과제를 발굴하고 회사별 대응전략과 세부 실천계획 수립, 업무 조정을 통한 시너지 확대 등 그룹의 조선사업 전반을 지휘하게 된다. 데이터센터용 엔진발전 사업, 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출 등 신규 사업도 적극 추진한다.HD현대중공업 조선사업 대표인 조민수 부사장은 사장으로 승진하고 HD현대중공업 안전총괄 대표이사로 내정됐다. 1966년생인 조민수 신임 사장은 입사 후 줄곧 조선업 현장을 지켜온 조선 현장 전문가다. 경험과 지식을 바탕으로 현장 안전의 실행력을 최대로 끌어올릴 적임자로 평가받는다.이번 인사로 HD현대중공업은 이상균 총괄 부회장과 조민수 사장이 공동대표를 맡게 되며, 금석호 사장은 경영지원 총괄 사장 역할에 집중한다.HD현대중공업 엔진기계사업부 한주석 부사장과 HD현대사이트솔루션 박찬혁 부사장도 각각 사장으로 승진했다. 한 신임 사장은 1966년생으로 해군사관학교에서 기계공학을 전공했으며 1994년 HD현대중공업 엔진사업부에 입사한 이후 33년간 선박용 엔진의 설계 및 연구개발(R＆D), 생산, 영업 등 전 분야를 두루 경험한 엔진 전문가다.1962년생인 박 신임 사장은 건설기계 생산 현장을 지켜온 현장통이자 생산·품질 전문가로, 유럽과 중국 등 해외법인장을 거쳐 글로벌생산본부장, 품질생산전략본부장 등을 역임했고 지난달 HD현대사이트솔루션의 신임 공동 대표이사로 선임됐다.HD현대 관계자는 “이번 인사는 그룹의 핵심 사업인 조선 사업의 역량을 강화하면서 동시에 현장 안전을 최우선으로 한다는 의지를 나타낸 것”이라며 “세계 최고의 조선업 위상을 지켜 우리나라 경제 발전에 기여하고 끊임없는 경쟁력 강화 노력을 통해 지속 가능한 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.김지예 기자