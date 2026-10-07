신세계, 워너브러더스에 1.4조원 승부수… 亞 콘텐츠 허브로

유통 이어 ‘리테일·컬처’ 플랫폼 도약

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장

2026-10-07 B3면

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정용진 신세계그룹 회장이 글로벌 콘텐츠 사업에 약 1조 4000억원을 베팅하며 새로운 성장 동력 확보에 나섰다. 유통 중심의 사업 포트폴리오를 엔터테인먼트로 확장해 ‘리테일·컬처’ 플랫폼으로 도약하겠다는 구상이다.신세계그룹은 6일 미국 파라마운트 스카이댄스 그룹이 주도하는 워너브러더스 인수에 신세계프라퍼티가 10억 달러(약 1조 4000억원)를 투자한다고 밝혔다. 미국 할리우드의 콘텐츠 제작사 스카이댄스는 지난해 파라마운트를 인수해 미디어 그룹인 파라마운트 스카이댄스가 됐고, 이달 초 1100억 달러(약 150조원)에 워너브러더스를 인수했다.신세계그룹은 파라마운트와 워너브러더스의 인기 콘텐츠를 활용해 그룹의 미래 성장 동력을 확보하고, 한국을 넘어 아시아를 대표하는 콘텐츠 허브로 발돋움하겠다는 구상이다. 특히 정 회장은 2024년 파라마운트와 화성국제테마파크(스타베이시티) 라이선싱 계약을 맺은 데 이어 지난해 데이비드 엘리슨 파라마운트 스카이댄스 최고경영자(CEO)를 직접 만나 IP 협력을 논의하는 등 콘텐츠 사업 확대에 공을 들여왔다. 신세계그룹은 “이번 투자가 단순한 지분 투자를 넘어 엔터테인먼트를 결합한 새로운 사업 영역으로 다각화하는 디딤돌이 될 것”이라﻿고 밝혔다. 예를 들어 화성국제테마파크에 파라마운트가 보유한 미션 임파서블, 스타트렉, 탑건 등의 지식재산권(IP)뿐만 아니라 워너브러더스의 해리포터, 왕좌의 게임 등을 활용할 수 있다. 신세계그룹의 복합쇼핑몰인 스타필드 등에도 양사 IP 기반 체험시설과 테마공간을 확대한다는 계획이다.온라인에서도 시너지를 노린다. 워너브러더스 계열의 HBO 맥스와 파라마운트 플러스 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)와 이마트 등 온·오프라인 계열사의 멤버십을 연계해 고객 혜택을 강화하고 ‘고객 록인’ 효과를 높인다는 전략이다. 장기적으로는 파라마운트 스카이댄스 그룹과 함께 한국 오리지널 콘텐츠를 공동 제작하는 등 K콘텐츠 글로벌 확산에도 나선다는 청사진이다.김현이 기자