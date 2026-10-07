현대글로비스, SMR 추진 자동차선 상용화 시동

미국 해운기업 LGL과 MOU

이미지 확대 김태우(왼쪽) 현대글로비스 물류사업본부장(부사장)과 데이비드 R 미네티 LGL 사장이 지난달 30일 미국 뉴욕주 LGL 본사에서 열린 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다.

현대글로비스 제공

2026-10-07 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대글로비스가 미국 해운·물류기업 리버티글로벌로지스틱스(LGL)와 손잡고 소형모듈원자로(SMR)를 동력원으로 쓰는 자동차운반선(PCTC)의 한미 항로 상업운항 가능성을 검토한다.현대글로비스는 지난달 30일(현지시간) 미국 뉴욕주 제리코에서 LGL과 ‘SMR 추진 PCTC의 한미 간 항로 운영 공동 검토를 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 6일 밝혔다. LGL은 자동차와 중장비, 프로젝트 화물 등을 운송하는 해운·국제복합운송 전문기업이다.협약에 따라 현대글로비스는 우리나라 항만의 특성과 규제 환경, 운항 요건을 평가하고, LGL은 미국 내 관련 규제와 운항 환경을 검토한다. 두 회사는 선박 건조 가능성과 안전성과 품질 검사 기관 선정, 상업화 전략 등을 함께 연구한다. SMR 추진 선박은 탄소를 거의 배출하지 않고 연료 교체 없이 장기간 운항할 수 있다. 또 적재 효율도 높아진다.하종훈 기자