앤트로픽 AI 대출 600억弗… 월가, 분산 매각 나선다

선·후순위 채권 나눠 금융계 판매

결과가 AI투자의 시장 신뢰 지표

2026-10-07 B2면

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미국 투자은행들이 앤트로픽에 빌려준 600억 달러(약 81조 5000억원)의 위험을 줄이기 위해 여타 투자은행에 분산해 팔기 시작했다. 앤트로픽은 구글의 인공지능(AI) 텐서처리장치(TPU)를 빌리기 위해 이 돈을 빌렸는데 AI 반도체 조달 목적 대출 중 사상 최고액이다.뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 모건스탠리는 앤트로픽에 빌려주기로 한 대출의 일부를 다른 은행이나 투자자에게 넘기기 위해 수요 확인에 나섰다고 파이낸셜타임스(FT)가 5일(현지시간) 보도했다.600억 달러의 부채는 상대적으로 안전한 선순위 담보대출과 위험한 후순위 부채로 나눠서 투자자들에게 매각한다. 브로드컴이 보증하는 선순위 담보대출은 약 420억 달러(약 57조 1000억원) 규모다. 브로드컴의 보증이 없는 180억 달러 규모의 후순위 부채는 향후 출시된다. 이 중 90억 달러는 사모펀드 블랙스톤이 매입하기로 이미 약정했다. 후순위 부채의 경우 앤트로픽이 갚지 못하면 브로드컴이 보증하지 않기에 위험성이 높다. 이에 투자자들이 재무 공시를 확인할 수 있는 앤트로픽의 연내 기업공개(IPO) 이후에 출시될 가능성이 있다.앤트로픽이 BofA 등 3사에서 대규모 자금을 빌리는 것은 AI 모델 개발과 서비스 확대에 필요한 구글 TPU 등 컴퓨팅 인프라를 확보하기 위해서다. AI 기업들은 막대한 반도체·데이터센터 투자를 이어가고 있지만, 투자가 실제 수익이 될지는 불확실하다. 따라서 이번 대출 매각 성패가 AI 투자에 대한 시장의 신뢰를 보여주는 지표가 될 수 있다는 분석이 나온다.송수연 기자