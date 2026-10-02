HD현대중공업, 태안에 500㎿급 해상변전소 건설

㈜태안풍력발전과 건설 계약…“해상풍력 프로젝트 발주 확대 기대”

이미지 확대 HD현대중공업이 지난 1일 ㈜태안풍력발전과 태안 해상변전소의 설계·조달·제작·설치·시운전을 수행하는 프로젝트의 계약을 체결한 가운데 원광식(오른쪽) HD현대중공업 해양에너지사업본부장과 클레멍 엘빅 드 발자크 태안풍력발전 CEO가 계약 서명식 후 기념 촬영을 하고 있다. HD현대중공업 제공

세줄 요약 태안 해상변전소 500㎿급 본계약 체결

설계·조달·제작·설치·시운전 일괄 수행

국제 검증 기반 해상풍력 사업 확대

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HD현대중공업이 500메가와트(㎿)급 태안 해상변전소를 건설한다. 해양플랜트 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 해상풍력 사업 확대에 나서는 모습이다.HD현대중공업은 지난 1일 ㈜태안풍력발전과 태안 해상변전소의 설계·조달·제작·설치·시운전을 수행하는 프로젝트의 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.㈜태안풍력발전은 싱가포르 재생에너지 기업 뷔나에너지와 덴마크 그린에너지 투자개발사인 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP), 발전 공기업인 한국서부발전의 합작법인이다.HD현대중공업은 지난 3월 프로젝트 사전설계계약에 이어 7월 우선공급계약을 체결했고, 세부 협의를 거쳐 이번 본계약을 체결했다.해상변전소는 해상풍력단지에 설치된 풍력발전기에서 생산한 전기를 육지까지 전송하는 핵심 설비다.이번에 건설될 태안 해상변전소는 태안군 가의도리 인근 해상에 설치될 500㎿급 규모의 해상풍력 단지에서 생산된 전기의 전압을 높여 육상까지 송전하는 역할을 하게 된다.HD현대중공업은 지난해 노르웨이선급(DNV)으로부터 자체 개발한 500㎿급 해상변전소 모델에 대한 기본설계 검증을 획득했다. 이어 지난 8월 상세설계 검증까지 완료하며 국내 해상변전소 사업 중 최초로 국제 규정·표준에 따라 설계의 적합성과 안전성을 인정받기도 했다.HD현대중공업은 이번 프로젝트를 계기로 싱가포르 뷔나에너지와 덴마크 CIP, 서부발전이 추진하고 있는 국내 해상풍력 프로젝트의 후속 사업에 대해서도 협력 방안을 모색해 나갈 계획이다.HD현대중공업 관계자는 “향후 신재생에너지 분야에서 추가 사업 기회를 확보하고 관련 시장 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.송수연 기자