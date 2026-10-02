LG전자, 무선청소기 폐배터리 수거 캠페인 ‘배터리턴’…반납시 구매 할인

세줄 요약 무선청소기 폐배터리 반납 캠페인 배터리턴 진행

반납 고객 대상 새 배터리 구매 할인 혜택 제공

수거 배터리 희유금속 재활용 및 기금 지원

이미지 확대 LG전자기 무선청소기 폐배터리 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’을 진행하는 가운데 고객이 LG전자 서비스센터를 방문해 무선청소기 폐배터리를 반납하고 있다. LG전자 제공

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LG전자는 무선청소기 폐배터리 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’을 다음 달 30일까지 진행한다고 2일 밝혔다. 배터리턴은 제조사와 관계없이 다 쓴 청소기 폐배터리를 반납하는 고객에게 새 배터리 구매 시 할인 혜택을 제공하는 자원순환 프로젝트다.올해 두 번째로 진행되는 이번 캠페인은 기후에너지환경부 후원 아래 한국환경공단, E-순환거버넌스와 공동으로 마련됐다.수거된 폐배터리는 체계적이고 안전한 분해 과정을 거쳐 니켈·코발트·리튬·망간 등 핵심 희유금속으로 재탄생하게 된다. 캠페인으로 조성된 기금의 일부는 아동복지시설 지원 등에 활용된다.LG전자는 지난 2022년부터 매년 배터리턴 캠페인을 지속해 오고 있다. LG전자에 따르면 올해 1차 캠페인에는 3만여명의 고객이 참여해 폐배터리 약 29t, 6만 4000개를 반납했다. 수거량은 지난해 같은 기간보다 약 10t 늘었다.2022년 캠페인을 시작한 이후 올해 상반기까지 누적 수거한 폐배터리는 약 156t, 34만개를 넘어섰다. 폐배터리에서 회수한 니켈·리튬·코발트·망간 등 희유금속도 13t 이상이다. 누적 참여 고객도 20만명을 돌파했다.폐배터리 반납은 전국 LG전자 서비스센터 직접 방문 또는 온라인 브랜드샵(LGE.COM)을 통해 비대면으로 할 수 있다.송수연 기자