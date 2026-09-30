LG전자, 텀블러 세척기 ‘LG 마이컵’ 이벤트…공군 오산기지에서도 텀블러 씻는다

LG전자, 스타벅스와 ‘마이컵’ 공동 이벤트

세 차례 세척한 뒤 응모하면 무료 쿠폰 증정

공군 오산기지 등 군부대, 대학가 공급 확대

이미지 확대 LG전자가 다회용컵 사용 문화 확산을 위해 10월 1일부터 31일까지 스타벅스 코리아와 함께 텀블러 전용 세척기 ‘LG 마이컵’ 사용 인증 이벤트를 연다고 30일 밝혔다.

LG전자 제공

세줄 요약 스타벅스와 공동 이벤트 진행

마이컵 세 차례 세척 후 응모

공군 오산기지 등 공급 확대

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LG전자가 스타벅스 코리아와 손잡고 텀블러 세척기 ‘LG 마이컵’ 이용 고객을 대상으로 공동 이벤트를 진행한다.LG전자는 다음 달 1일부터 31일까지 스타벅스 매장에 설치된 LG 마이컵 이용 고객을 대상으로 ‘마이컵스타’ 이벤트를 연다고 30일 밝혔다. 다회용컵 사용을 장려하고 마이컵의 편의성과 위생 성능을 알리기 위한 행사다.이벤트 참여를 원하는 고객은 스타벅스 매장에 설치된 LG 마이컵으로 텀블러를 세 차례 세척한 뒤 LG 마이컵 앱에서 응모하면 된다. LG전자는 추첨을 통해 스타벅스 e카드와 개인컵 이용 시 사용할 수 있는 무료 음료 쿠폰 등을 증정한다.LG 마이컵은 360도로 회전하는 세척 날개와 65도 고압수를 이용해 텀블러 안팎은 물론 뚜껑까지 세척하는 제품이다. 사용 목적에 따라 30초 이내에 세척을 마치는 ‘쾌속 코스’와 세척·건조를 함께 제공하는 ‘표준 코스’ 등을 선택할 수 있다.LG전자는 스타벅스뿐 아니라 대학과 공공기관, 군부대 등으로 마이컵 공급처를 확대하고 있다. 최근 서울경제진흥원과 업무협약을 맺고 진흥원이 지원하는 기업에 제품을 공급하기로 했으며, 공군 오산기지에도 마이컵 10대를 공급할 예정이다. 지난해에는 경기도 내 21개 대학에 제품을 공급했다.곽소영 기자