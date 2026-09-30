삼성전자, 한국산업 고객만족도 평가서 25년 연속 최다 부문 1위

세줄 요약 KCSI 조사서 삼성전자 25년 연속 최다 1위 달성

TV·휴대전화 29년 연속, PC·가전도 장기 1위

프리미엄 라인업 확대와 AI 기능 경쟁력 부각

이미지 확대 삼성전자 조명호(오른쪽) 부사장과 한국능률협회컨설팅 한수희 대표가 30일 서울 중구 서울신라호텔에서 진행된 ‘2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 인증패 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다.

삼성전자 제공

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삼성전자가 ‘2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 조사에서 25년 연속 최다 부문 1위를 달성했다고 30일 밝혔다.한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 KCSI는 국내 주요 산업별 제품과 서비스에 대한 고객만족도를 평가하는 조사다.122개 산업군의 455개 기업을 대상으로 진행한 올해 조사에서 삼성전자는 9개 부문에서 1위를 차지하며 조사 참여기업 중 최다 수상 기록을 세웠다.TV와 휴대전화 부문은 29년 연속 1위라는 기록을 세웠다. PC 부문은 25년 연속, 냉장고와 세탁기 부문은 17년 연속 1위를 지켰다.TV 부문 1위에 오른 삼성전자는 올해 화질과 음질 성능을 높인 마이크로 RGB , 네오 퀀텀닷발광다이오드(QLED), OLED, 미니 LED 등 프리미엄 라인업을 대폭 확대했다.또 TV 콘텐츠와 사용자 질문의 맥락을 스스로 이해하고 맞춤형 정보를 제공하는 ‘비전 AI 컴패니언’을 통해 고객의 제품 사용 과정 전반에서 편의성을 강화했다.역시 29년 연속 1위를 차지한 휴대전화 부문에서는 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 ‘갤럭시 Z 폴드’, ‘갤럭시 Z 플립’ 시리즈가 인기를 끌었다.송수연 기자