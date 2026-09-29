삼성 6개사, 美 AI 인프라 ‘헬릭스’에 10억 달러 투자

세줄 요약 삼성 6개사, 헬릭스에 10억 달러 투자

AI 데이터센터·전력 인프라 협력 확대

반도체·냉각·클라우드·배터리 연계

이미지 확대 서울 서초구 삼성전자 서초사옥. 뉴스1

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삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 삼성 관계사 6곳이 미국 인공지능(AI) 인프라 기업 ‘헬릭스 디지털 인프라스트럭처’에 총 10억 달러(약 1조 3600억원)를 투자한다. 반도체와 데이터센터 냉각, 건설, 클라우드, 배터리 등 그룹 내 역량을 바탕으로 글로벌 AI 인프라 사업에서 협력 기회를 넓히려는 행보다.삼성은 29일 글로벌 투자회사 KKR이 설립한 헬릭스에 삼성전자가 5억 달러(약 6800억원), 삼성물산·삼성SDS·삼성SDI·삼성생명·삼성화재 등 5개사가 나머지 5억 달러를 투자하기로 했다고 밝혔다.지난 6월 출범한 헬릭스는 대형 데이터센터 개발·운영뿐 아니라 발전과 송배전, 광통신망 등 AI 서비스에 필요한 인프라를 통합 제공하는 기업이다. 아마존웹서비스(AWS) 전 최고경영자(CEO) 아담 셀립스키가 회사를 이끌고 있으며 KKR의 인프라 전문인력 170여명도 사업에 참여한다.삼성 관계사들은 KKR과 쿠웨이트투자청(KIA), 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라와 함께 헬릭스의 창립 투자자로 참여한다. AI 데이터센터 확대로 전력과 냉각, 네트워크 수요까지 함께 커지는 가운데 관련 인프라를 한꺼번에 확보하려는 투자 흐름에 합류한 것이다.삼성은 이번 투자를 계기로 헬릭스와 사업 협력도 모색한다. 삼성전자 반도체(DS)부문은 AI용 반도체를 공급하고, 디바이스경험(DX)부문은 지난해 인수한 플랙트그룹을 통해 데이터센터 냉각 솔루션을 보유하고 있다. 삼성물산은 데이터센터와 발전시설 설계·조달·시공(EPC), 삼성SDS는 데이터센터 구축·운영과 GPU 클라우드 서비스, 삼성SDI는 무정전전원장치(UPS)와 배터리 백업 유닛(BBU) 분야에서 사업을 하고 있다.특히 헬릭스는 데이터센터와 이를 가동할 전력 인프라를 함께 투자 대상으로 삼고 있다. AI 서비스 확대로 데이터센터 전력 확보가 주요 과제로 떠오른 가운데 자체 투자와 비스트라와의 협력을 통해 필요한 전력을 확보한다는 계획이다.삼성 관계사들은 이번 투자를 계기로 헬릭스 및 다른 투자사들과 글로벌 AI 데이터센터 인프라 구축 과정에서 협력 기회를 확대할 방침이다.민나리 기자