LG생활건강, ‘녹색댐’ 등 ESG 성과 빛났다

LG생활건강이 환경보호와 협력사 상생, 문화유산 보존 등을 아우르는 종합 ESG 성과를 공개하며 지속가능경영에 박차를 가하고 있다.
우선 환경 분야에서는 경기도 여주시에 여의도 면적의 약 1.7배에 달하는 495㏊ 규모의 ‘녹색댐(물 품은 숲)’ 조성에 동참해 수자원 함양과 탄소 흡수에 기여하고 있다. 이와 함께 한강공원 친환경 영화제, 글로벌 청년 기후위기 캠프 등 친환경 가치를 확산하고 있다.
상생 경영 부문에서도 중동 위기에 대응해 협력사와 체결한 납품 단가를 인상했으며, 연내 총 인상액이 최대 200억원 수준에 이를 것으로 예상된다. 아울러 410억원 규모의 상생협력펀드 운영 등으로 동반성장지수 평가에서 업계 최다인 9회째 ‘최우수’ 등급을 획득했다.
이 밖에 어린이 건강 뮤지컬 ‘반짝반짝 페리오’와 뷰티 크리에이터 육성 프로그램 ‘내뷰크‘ 등 사회공헌 활동을 지속하고 있으며, 국가유산청과의 협력을 통한 전통문화 보존 사업에도 앞장서고 있다.
곽소영 기자
2026-09-29 23면
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