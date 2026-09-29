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협력사 금융·기술 지원 힘쓰는 현대모비스

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김지예 기자
김지예 기자
수정 2026-09-29 00:26
입력 2026-09-29 00:26
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‘2026 현대모비스 R＆D 테크데이’ 현장 모습. 현대모비스 제공
‘2026 현대모비스 R＆D 테크데이’ 현장 모습.
현대모비스 제공


현대모비스는 ‘글로벌 경쟁력 강화’, ‘동반성장 문화 조성’, ‘지속가능한 환경 조성’, ‘소통과 신뢰’를 4대 동반성장 전략으로 삼고 1~3차 협력사를 아우르는 상생활동을 추진하고 있다.

최근에는 하나은행, 기술보증기금과 ‘상생보증 업무협약’을 체결하고 협력사의 자금 조달을 지원하기로 했다. 신용등급이나 담보력이 부족한 중소·중견 협력사까지 지원 범위를 넓혀 금융비용 부담을 낮추고 연구개발과 설비투자 확대를 돕는다는 취지다.

기술 분야에서도 공동 기술개발과 특허출원, 기술개발비 지원, R＆D 역량 강화 프로그램 등을 운영 중이다. 보유 특허를 협력사에 개방하고 공인시험기관을 개방해 시험 비용 부담을 낮추는 등 기술개발 환경 개선에도 나서고 있다.

이와 함께 현대모비스는 최근 ‘2026 R＆D 테크데이’를 열고 국내 협력사와 업계 관계자들에게 전동화·소프트웨어 중심 자동차(SDV) 신기술 60여종을 소개했다. ﻿

김지예 기자
2026-09-29 22면
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