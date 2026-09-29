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롯데百, ‘리조이스·리얼스’로 가치 더한다

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-09-29 00:26
입력 2026-09-29 00:13
세줄 요약
  • 사회적가치 페스타 참가, 사회공헌 활동 소개
  • 리조이스·리얼스 체험형 전시와 굿즈 판매
  • 수익금 전액, 탄소중립 학교숲 조성 기부
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서울시 중구 소공동에 있는 롯데백화점 본점 전경. 롯데백화점 제공
서울시 중구 소공동에 있는 롯데백화점 본점 전경.
롯데백화점 제공


롯데백화점이 ﻿‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’에 참여해 사회공헌 활동을 소개했다.

대한상공회의소가 주최하는 ‘대한민국 사회적가치 페스타’는 정부와 기업, 학계 등 다양한 관계자들이 모여 사회문제 해결과 지속가능한 발전을 위한 사례를 공유하고 협력 방안을 모색하는 행사다.

롯데백화점은 지난 21~22일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 행사에 ‘롯데백화점관’을 마련했다. ﻿롯데백화점관에서는 대표 사회공헌 캠페인인 ‘리조이스’와 친환경 캠페인 ‘리얼스’를 중심으로 ﻿체험형 콘텐츠를 선보였다.

리조이스 전시존에서는 2017년부터 이어온 캠페인의 주요 활동과 상담사 및 수혜자들의 이야기를 담은 영상을 소개하고, 방문객에게 심리 처방전 키트를 줬다.
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리얼스존에서는 폐현수막 등을 활용한 토트백, 카드 홀더, 파우치, 칠링백 등 업사이클링 굿즈 5종을 판매했다. 판매 수익금 전액은 탄소중립 ‘학교숲’ 조성 사업에 기부한다.﻿

김현이 기자
2026-09-29 22면
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