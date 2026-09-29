롯데百, ‘리조이스·리얼스’로 가치 더한다

세줄 요약 사회적가치 페스타 참가, 사회공헌 활동 소개

리조이스·리얼스 체험형 전시와 굿즈 판매

수익금 전액, 탄소중립 학교숲 조성 기부

이미지 확대 서울시 중구 소공동에 있는 롯데백화점 본점 전경.

롯데백화점 제공

2026-09-29 22면

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롯데백화점이 ﻿‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’에 참여해 사회공헌 활동을 소개했다.대한상공회의소가 주최하는 ‘대한민국 사회적가치 페스타’는 정부와 기업, 학계 등 다양한 관계자들이 모여 사회문제 해결과 지속가능한 발전을 위한 사례를 공유하고 협력 방안을 모색하는 행사다.롯데백화점은 지난 21~22일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 행사에 ‘롯데백화점관’을 마련했다. ﻿롯데백화점관에서는 대표 사회공헌 캠페인인 ‘리조이스’와 친환경 캠페인 ‘리얼스’를 중심으로 ﻿체험형 콘텐츠를 선보였다.리조이스 전시존에서는 2017년부터 이어온 캠페인의 주요 활동과 상담사 및 수혜자들의 이야기를 담은 영상을 소개하고, 방문객에게 심리 처방전 키트를 줬다.리얼스존에서는 폐현수막 등을 활용한 토트백, 카드 홀더, 파우치, 칠링백 등 업사이클링 굿즈 5종을 판매했다. 판매 수익금 전액은 탄소중립 ‘학교숲’ 조성 사업에 기부한다.﻿김현이 기자