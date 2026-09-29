현대제철, 국제표준 규범준수 체계 구축

세줄 요약 ISO 37301 인증 획득, 준법경영 체계 인정

판교 오피스서 인증 수여식 개최, 관계자 참석

리스크 분석·개선과제 마련, AA 등급 연속 획득

이미지 확대 ‘ISO 37301’ 인증서 수여식에서 서상원(왼쪽) 현대제철 경영지원본부장이 기념촬영을 하고 있다.

현대제철 제공

2026-09-29 22면

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현대제철이 규범준수경영시스템 국제표준인 ‘ISO 37301’ 인증을 획득하며 글로벌 수준의 준법경영 체계를 인정받았다고 28일 밝혔다.현대제철은 지난 16일 경기 성남시 판교 오피스에서 서상원 경영지원본부장(부사장)과 박재규 한국공정경쟁연합회 회장 등이 참석한 가운데 ISO 37301 인증 수여식을 열었다.ISO 37301은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규범준수경영시스템 국제표준으로, 기업이 법규와 내부 기준을 준수하고 규범준수 리스크를 예방·관리할 수 있는 체계를 갖췄는지를 평가한다.현대제철은 인증 과정에서 경영환경과 이해관계자 요구사항을 분석하고 업무 과정에서 발생할 수 있는 규범준수 리스크를 평가해 관리 방안과 개선 과제를 마련했다.한편 현대제철은 ﻿공정거래 자율준수프로그램 등급 평가에서는 2년 연속 ‘AA’ 등급을 획득했다.곽소영 기자