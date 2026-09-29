포스코센터에 로봇 시설관리 체계 구축

세줄 요약 포스코센터 로봇 기반 시설관리 체계 구축

외벽·로비·주차장 청소로봇 실증과 도입

라운지 서빙로봇 3대 운영으로 업무 전환

이미지 확대 포스코가 국내 처음으로 도입한 외벽 청소로봇이 서울 포스코센터 외벽 커튼월을 청소하고 있다.

포스코 제공

2026-09-29 20면

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포스코가 포스코와이드와 함께 포스코센터에 로봇 기술을 적용한 스마트 시설관리 체계를 구축하고 고위험·단순 반복 업무를 로봇 중심으로 전환한다고 28일 밝혔다.포스코는 건물 외벽과 일부 구역의 바닥 청소 자동화를 위해 지난 3월부터 2개월간 포스코센터 외벽과 로비, 지하 주차장 등에서 청소로봇 실증 테스트를 진행했다. 4월에는 중국 상하이 청소박람회를 찾아 글로벌 로봇 기술 동향과 적용 사례를 확인하고 포스코센터에 적합한 로봇 도입을 검토했다.특히 고층 건물 외벽 청소는 작업자가 로프나 곤돌라 등 고소작업 장비에 의존해야 해 추락이나 장비 고장, 기상 변화 등에 따른 안전사고 위험이 크다. 포스코는 저층부 로비 구간에서 테스트를 마친 뒤 도입 기종을 최종 선정하고, 지난 5일부터 국내 처음으로 로봇을 포스코센터 외벽 커튼월 유리 청소에 투입했다.건물 로비와 지하 주차장에도 청소로봇을 도입했다. 로비용 청소로봇은 1회 충전으로 3~4시간 동안 300평을 청소할 수 있으며, 주차장용은 최대 8시간 동안 약 600평 청소가 가능하다.포스코센터 비즈니스 라운지에는 음료 배달과 빈 컵 회수가 가능한 서빙로봇 3대를 투입했다. 음료 배달용 2대와 빈 컵 회수용 1대를 운영하며 하루 평균 100여 건의 주문을 처리하고 있다. ﻿김지예 기자