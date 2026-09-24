AI 쇼핑 에이전트로 명절 선물 고민 졸업…“3살 조카 추석 선물 골라줘” 한마디에 교구·장난감 척척

세줄 요약 막연한 선물 질문도 AI가 구체 상품으로 추천

네이버·카카오, 선물하기와 구매까지 연동 강화

배송·후기·예산 반영한 쇼핑 도우미 경쟁 심화

이미지 확대 네이버 AI 쇼핑 에이전트에 ‘할머니 선물’을 문의한 결과.

네이버 제공

이미지 확대 카카오는 ‘카카오툴즈’에 다이소몰, LF몰 등 파트너 서비스를 연동해 에이전틱 AI 생태계 확장한다는 계획이다.

카카오 제공

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“3살 조카 추석 선물 골라줘.”추석 연휴 첫날인 24일 네이버와 카카오의 인공지능(AI) 쇼핑 에이전트에 같은 질문을 던졌다. 두 AI 모두 나이와 선물 목적만 제시한 두루뭉술한 질문에도 구체적인 상품을 추천하고, 추가 질문을 통해 선택지를 좁혀갔다. 검색어를 일일이 조합하며 원하는 상품을 찾아야 했던 쇼핑 방식이 AI 쇼핑 에이전트의 등장으로 간편해졌다.네이버플러스 애플리케이션(앱)의 AI 쇼핑 에이전트는 네이버 쇼핑과 블로그 등 약 3000개의 결과를 분석하고 실제 선물 구매 데이터와 후기를 활용해 유아 장난감, 유아 의류·잡화 등 10개 상품을 제시했다. 이어 “선물 예산은 어느 정도로 생각하느냐”며 5만원 이하와 10만원 이상 중 선호 가격대를 물었고, 아이가 활동적인 놀이를 좋아하는지 등 성향도 확인했다. ‘활동적인 놀이’를 선택하자 자전거와 비눗방울, 무소음 장난감 자동차 등을 추천했다.카카오에선 ‘챗GPT 포 카카오’가 “3살이면 장난감, 책, 실용적인 선물이 좋다”며 카카오 선물하기 서비스와 연동해 자석 블록과 역할놀이, 책 등 교구·도서 중심으로 5개 상품을 추천했다. 이후 “남자아이인지 여자아이인지”를 추가로 물었고, ‘남자아이’라고 답하자 자동차·중장비와 공구 장난감 등으로 추천 범위를 좁혔다.두 서비스 모두 추천 상품을 바로 구매할 수 있도록 자체 쇼핑 서비스와 연결했다. 네이버는 네이버플러스 스토어, 카카오는 카카오톡 선물하기를 통해 상품 탐색부터 구매까지 이어지도록 했다.까다로운 조건을 추가하자 배송 등 플랫폼의 실시간 데이터와 서비스 간 연동 수준에서 차이가 있었다. ‘이번 주 안에 배송 가능한 상품’을 요구하자 네이버 AI는 현 주소지를 기준으로 27일 일요일까지 도착할 상품을 찾아 3개를 추천했다. 네이버가 추석을 앞두고 배송 특화 기능과 선물 특화 기능을 추가하면서 주문 마감 시간도 안내가 가능하도록 개선됐다.반면 챗GPT 포 카카오는 선물하기 상품 상세 화면에서 당일·빠른 배송 가능 여부를 확인하는 방법을 알려주며 직접 확인하는 것이 정확하다고 안내했다. 카카오는 올해 1월 카카오 선물하기의 상품 상세 화면에 AI 기반 상품 요약·추천 기능을 적용했고, 선물 목적과 예산·취향에 따른 탐색 기능을 강화했다. 또 ‘카카오툴즈’에 다이소몰, 신세계면세점, LF몰 등 새로운 파트너사 서비스를 연동하며 AI 쇼핑의 활용 범위를 넓힐 예정이다.쇼핑 AI 경쟁은 단순히 상품을 얼마나 많이 보여주느냐에서 벗어나 소비자의 막연한 검색어를 이해하고 상품의 후기와 가격, 배송 정보 등 데이터와 연동해 실제 구매까지 연결하는 능력이 관건이 되고 있다. AI가 소비자의 선택 과정 자체를 대신하는 ‘쇼핑 도우미’ 역할을 자처하는 모습이다.네이버에 따르면 9월 AI 쇼핑 에이전트를 통한 대화 수는 6월보다 60%, 거래액은 82% 증가했다. 카카오 역시 2분기 커머스 통합 거래액은 2조 7000억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다. 특히 선물하기의 ‘자기 구매’ 거래액이 39% 늘었다.곽소영 기자