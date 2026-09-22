[포토] 아틀라스 ‘자동차 제조 학습중’

1 / 5 이미지 확대 RMAC에서 자동차 제조 작업을 학습하는 아틀라스 현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카에 ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’를 개소했다고 22일 밝혔다. 사진은 RMAC에서 자동차 제조 작업을 학습하는 아틀라스. 2026.9.22 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 보스턴다이나믹스, ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’ 개소 보스턴다이나믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카 (HMGMA) 내에 ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’를 개소하고 본격 운영에 돌입했다고 22일 밝혔다. 사진은 보스턴다이나믹스 아틀라스가 로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)에서 자동차 제조 작업을 학습하고 있는 모습. 2026.9.22 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 보스턴다이나믹스, ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’ 개소 보스턴다이나믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카 (HMGMA) 내에 ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’를 개소하고 본격 운영에 돌입했다고 22일 밝혔다. 사진은 보스턴다이나믹스 아틀라스가 로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)에서 자동차 제조 작업을 학습하고 있는 모습. 2026.9.22 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 RMAC에서 자동차 제조 작업을 학습하는 아틀라스 현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카에 ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’를 개소했다고 22일 밝혔다. 사진은 RMAC에서 자동차 제조 작업을 학습하는 아틀라스. 2026.9.22 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 보스턴다이나믹스, ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’ 개소보스턴다이나믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카 (HMGMA) 내에 ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’를 개소하고 본격 운영에 돌입했다고 22일 밝혔다. 사진은 보스턴다이나믹스 아틀라스가 로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)에서 자동차 제조 작업을 학습하고 있는 모습. 2026.9.22 현대자동차·기아 제공

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현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 지난 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카에 ‘로보틱스 메타플랜트 응용 센터’를 개소했다고 22일 밝혔다.사진은 RMAC에서 자동차 제조 작업을 학습하는 아틀라스.온라인뉴스부