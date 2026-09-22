대우건설, 원전·에너지 사업영토 확대…정원주 회장 ‘현장 경영’ 결실

세줄 요약 정원주 회장 현장 경영으로 해외 네트워크 강화

베트남 원전·LNG·신도시 사업 참여 의지 표명

인도네시아 SMR·AI 데이터센터 융복합 제안

이미지 확대 지난 8일 정원주 대우건설 회장과 부 다이 탕 하노이 시장이 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 면담하고 있다. 사진: 대우건설 제공.

이미지 확대 지난 7월 9일 인도네시아 자카르타를 방문한 대우건설 정원주 회장(왼쪽 여섯번째)이 토도투아 파사리부 차관 등 주요 정부 인사와 면담을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진: 대우건설 제공.

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대우건설이 1976년 남미 에콰도르 진출 이후 50년간 쌓아온 글로벌 네트워크와 사업 역량을 바탕으로 세계 에너지 시장에서 영토를 확장하고 있다. 중심에는 정원주 회장이 직접 발로 뛰는 현지 경영과 글로벌 네트워크 구축 노력이 자리 잡고 있다.대우건설은 정 회장이 지난 8일 방한한 부 다이 탕 베트남 하노이 시장을 만나 베트남 사업과 향후 협력 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.정 회장은 이 자리에서 “지난 30여년간 베트남에서 쌓아온 성공적 사업 경험을 바탕으로 스타레이크 신도시 완성도를 높일 계획”이라면서 “앞으로도 베트남에서 축적한 대우건설의 경험과 성과를 바탕으로 신도시·에너지·인프라 등 다양한 분야에 대한 투자를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.부 다이 탕 하노이 시장은 스타레이크 사업 부지의 토지 보상과 정부 기관 이전 등 행정적 지원과 함께 하노이의 미래를 위해 대우건설의 기술력이 반드시 필요함을 강조하고 적극적인 협력을 약속했다.앞서 대우건설은 지난달 26일 방한한 레 마잉 훙 베트남 산업통상부 장관과 국내 건설사 중 유일하게 단독 면담을 가졌다. 이 자리에서 대우건설은 체코 두코바니 원전 시공 주간사로서 검증받은 독보적 기술력을 바탕으로, 닌투언 원전을 비롯한 베트남 신규 원자력발전소 및 LNG 터미널 등 핵심 에너지 사업 참여 의지를 강력히 전달하며 양국 간 실질적인 상생 협력 모델을 제안했다.대우건설은 인도네시아에서도 탄탄한 입지를 구축해 왔다. 정 회장은 지난 7월 인도네시아 자카르타를 직접 찾아 정·관계 인사 및 주요 개발사 관계자들과 미래 성장 사업 전반에 대한 협력 방안을 논의했다.정 회장은 대우건설의 독보적인 LNG 플랜트 및 에너지 인프라 시공 기술력을 소개하며, 소형모듈원자로(SMR)와 LNG 터미널·발전소 등 발전 인프라에 기가와트(GW)급 AI 데이터센터를 결합한 ‘올인원 융복합 개발’ 모델을 전격 제안했다. 이에 인도네시아 정부 관계자들 역시 해당 사업에 대한 적극적인 지원과 협력 의사를 표명했다.지난해 5월에는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령을 예방해 대우건설의 현지 사업 확대 의지를 전달했다. 이어 올해 4월에는 프라보워 대통령 방한을 계기로 열린 한·인도네시아 경제협력 행사에서 시나르마스 랜드, 한국해외인프라도시개발지원공사와 함께 BSD 신도시 개발을 위한 업무협약을 체결했다.대우건설 관계자는 “해외 사업 거점을 확대하는 동시에 대형 원전부터 SMR, 원전 해체에 이르는 원자력 밸류체인을 완성해 글로벌 에너지 시장의 선도기업으로 자리매김할 것”이며 “LNG 플랜트 등 에너지 인프라와 AI 데이터센터의 전력 수요를 연계한 혁신적인 사업 모델로 구축할 계획”이라고 말했다.조현석 기자